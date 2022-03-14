14 Mar 2022 - 10:40- Gündem G: 14 Mar 2022 - 10:42

Hürriyet, sınav öncesi öğrencilere çorba ikram etti

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Üniversitesi önünde sınava girecek vatandaşlara sıcak çorba ikram etti
Hürriyet, sınav öncesi öğrencilere çorba ikram etti mask

Sosyal belediyecilik anlayışı ve insan odaklı çalışmaları ile ön plana çıkmayı sürdüren İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, vatandaşların ihtiyaç duyduğu alanlarda İzmitlilerin yanında olmaya devam ediyor. Hürriyet son olarak, sabahın erken saatlerinde Kocaeli Üniversitesi önünde Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı öncesi sınava girecek öğrenci ve ailelerine başarılar dileyerek çorba ikramında bulundu. Sınav stresinin yaşandığı soğuk kış günlerinde çorba ile ısınan vatandaşlar, bu davranışı için Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.
# İZMİT BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Hürriyet, Kuruçeşme’de incelemelerde bulundu mask
Hürriyet, Kuruçeşme’de incelemelerde bulundu
İzmit Belediyesi 2 bin kilo elektronik atığı geri dönüşüme kazandırdı mask
İzmit Belediyesi 2 bin kilo elektronik atığı geri dönüşüme kazandırdı
STK ve Esnaf Masası’ndan İzmitli emekçi kadınlara karanfil mask
STK ve Esnaf Masası’ndan İzmitli emekçi kadınlara karanfil
İzmit Belediyesi koordinatörlerinden Baro’ya 8 Mart ziyareti mask
İzmit Belediyesi koordinatörlerinden Baro’ya 8 Mart ziyareti
SARBAŞ’ın emekçi kadınları kahvaltıda buluştu mask
SARBAŞ’ın emekçi kadınları kahvaltıda buluştu
Hürriyet, kadın personellerin 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutladı mask
Hürriyet, kadın personellerin 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutladı
Hürriyet: Bir lafa bakarım laf mı diye… mask
Hürriyet: Bir lafa bakarım laf mı diye…
"Ali Güney samimiysen evrakları kamuoyunun önüne koy" mask
"Ali Güney samimiysen evrakları kamuoyunun önüne koy"
İzmit Belediyesinden Vali İhsan Dede Parkı’nda bitkilendirme çalışması  mask
İzmit Belediyesinden Vali İhsan Dede Parkı’nda bitkilendirme çalışması 
İZMEK bağlama kursuna vatandaşlardan yoğun ilgi mask
İZMEK bağlama kursuna vatandaşlardan yoğun ilgi

14 Mar 2022 - 10:40 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.651.598 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyesi Türk Halk Müziği Korosunun eleme sonuçları belli oldu mask
İzmit Belediyesi Türk Halk Müziği Korosunun eleme sonuçları belli oldu
Başkan Büyükakın: Özel çocuklarımızla çok büyük bir aileyiz mask
Başkan Büyükakın: Özel çocuklarımızla çok büyük bir aileyiz
CV Hazırlarken Profesyonellik En Önemli Detay mask
CV Hazırlarken Profesyonellik En Önemli Detay
Başkan Büyükakın, futbol antrenörlerini ağırladı mask
Başkan Büyükakın, futbol antrenörlerini ağırladı
SEDAŞ, görüntülü teyit teknolojisiyle iş güvenliğini artıracak mask
SEDAŞ, görüntülü teyit teknolojisiyle iş güvenliğini artıracak
Başiskele’de “KALE” Görücüye Çıkıyor mask
Başiskele’de “KALE” Görücüye Çıkıyor
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL