Hürriyet, sınav öncesi öğrencilere çorba ikram etti

Sosyal belediyecilik anlayışı ve insan odaklı çalışmaları ile ön plana çıkmayı sürdüren İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, vatandaşların ihtiyaç duyduğu alanlarda İzmitlilerin yanında olmaya devam ediyor. Hürriyet son olarak, sabahın erken saatlerinde Kocaeli Üniversitesi önünde Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı öncesi sınava girecek öğrenci ve ailelerine başarılar dileyerek çorba ikramında bulundu. Sınav stresinin yaşandığı soğuk kış günlerinde çorba ile ısınan vatandaşlar, bu davranışı için Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.