Büyükşehir’den ayçiçeği üreticisine gübre desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sıvıyağ üretiminin artırılması ve tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi için hayata geçirdiği “Ayçiçeği Yetiştiriciliğini Destekleme Projesi” kapsamında, çiftçilere yağlık ayçiçeği gübresi desteği sağlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, tarımsal kalkınma hamleleriyle hayata geçirdiği çok sayıda projeyle tarıma ve üreticilere destek olmaya ve çiftçilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bir müjde daha veren Başkan Büyükakın, yağlık ayçiçeği üreticilerinin gübrelerinin Büyükşehir tarafından sağlanacağını duyurdu.

BÜYÜKŞEHİR ÜRETİCİNİN YANINDA

Başkan Büyükakın, tarımda katma değeri yüksek ürünlerin yetiştirilmesi ve sıvıyağ üretimine artırılması amacıyla yağlık ayçiçeği yetiştiriciliği yapan tüm çiftçileri destekleyeceklerini belirtti. Ayçiçeği ekim alanlarının yüzde 73'ünün Trakya ve Marmara bölgesinde bulunduğunu aktaran Büyükakın, destekleme projesi ile bölgedeki ayçiçeği tarım alanlarının miktarı ve birim alan veriminin arttırılmasının hedeflendiğini dile getirerek, “Bu kapsamda çiftçilerimize bir müjde daha veriyoruz. Yağlık ayçiçeği üretimi yapan üreticilerimize gübre desteği sağlayacağız. Hayırlı olsun.” diye konuştu.

BAŞVURULAR 18 MART’A KADAR

Tarımı geliştirmeye ve çiftçilerin gelir düzeyini artırmaya yönelik başlatılan, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen Kocaeli’nin önemli kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan “Ayçiçeği Yetiştiriciliğini Destekleme Projesi” ile sıvıyağ üretiminin artırılması amaçlanıyor. Yağlık ayçiçeği gübresinden yararlanmak isteyen üreticiler, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi ya da güncel çiftçi belgeleriyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ile Kandıra ve Kartepe ziraat odası başkanlıklarına 18 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar müracaat edebilecek.