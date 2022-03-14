Romanlar Dernekleri'nden 14 Mart buluşması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 13 Mart Pazar günü gerçekleştirmeyi planladığı ve Ümmiye, Sinan Zorbey, Popstar Erkan, Aydın Ertürk ve Aysun Taşçeşme gibi birçok sanatçının katılması beklenen Türkiye Romanlar Günü programı olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti. Türkiye’nin birçok yanından romanların gelmesi beklenen etkinliğin iptal olması sonrası Türkiye Roman Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar Başkanlığında konfederasyona bağlı derneklerin başkanları bugün İzmit Maide Kafe’de bir araya gelerek günün anlam ve önemine yönelik basın açıklaması gerçekleştirdi.

“CUMHURBAŞKANINA TEŞEKKÜR”

Toplantıda ilk konuşmayı İzmit Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erkan Aksoy gerçekleştirdi. Aksoy konuşmasında, “Büyükşehir Belediyesi destekleri ile birlikte Türkiye Romanlar Günü’nü etkinlikleri kapsamında 13 Mart’ta bir etkinlik yapmak istedik. Fakat hava şartları nedeni ile iptal etmek zorunda kaldık. Bugün de burada dernek başkanlarımız ve konfederasyon başkanlarımız ile bir araya geldik. Aynı zamanda da 14 Mart’ı kutlamaktayız. Türkiye’de tüm Romanların Roman Gününü kutlamaktayız. Bu anlamda bize bu mutlu günü Cumhurbaşkanımızın adına kutluyoruz. Cumhurbaşkanımıza da 14 Mart’ı bize sunduğu için teşekkür ediyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine de her zaman bize destek oldukları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“DEVLETİN İLGİLİ KURUMLARINA ÇOK İYİ ANLATMAK GEREK”

Roman Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar ise, “2016 yılından bu yana 14 Mart Türkiye Romanlar gününü kutluyoruz. İlkini Çanakkale’de Cumhurbaşkanımızın katılımı ile gerçekleştirdik. 14 Mart 2016 yılında Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu bir açılım süreci var. Bu açılım sürecinde önemli çalışmalar yapıldı. Cumhurbaşkanımız ile 14 Mart günü için istişare edip ilk kutlamaya yapmıştık . 14 Mart Türkiye’de kamu kurumlarını yerel anlamda harekete geçirmek ve devletin ilgili kurumlarına çok iyi anlatmak gerek. Bu günün ne anlam kattığı ve karşılığı olduğu yönünde eksikliklerimiz var. 14 Mart’ı çok önemsiyoruz. 14 Martın bulunmaz bir fırsat olduğunu hatırlatmalıyız” dedi.

“BU TÜR FARKINDALIKLAR ARTMALI”

Sözlerine devam eden Çokyaşar, “Bu günün devlet içinde bir politika olduğunu anlatabildiğimiz zaman daha önemli bir süreç işleyebiliriz. BU önemli günün neticesinde de birlik ve beraberlik içerisinde önemine dikkat çekmeliyiz. Hepimiz burada 14 Mart’ı haftalık çalışmalar olarak gerçekleştirebiliriz. Bazı programlarımızı ve projelerimizi gündeme taşımalıyız. Farkındalığımızın farkına varılmasını istedik. Türkiye genelinde bu tür farkındalıkların artmasını diliyorum. Büyük Roman buluşmasının ertelenmesinin nedeni bu program Türkiye genelinde olacaktır. Hava Muhalefetinden dolayı iptal etmek zorunda kaldık. Türkiye genelinde arkadaşlarımızın buraya gelmesi bizi onurlandırırdı. Başka büyük bir roman buluşmasında buluşmak dileğiyle” ifadelerini kullandı.