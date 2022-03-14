Akaryakıt ürünlerine ilk indirim geldi

Milli Gazete'nin haberine göre, akaryakıt ürünlerinden kalyak, fuel oil, yüksek kükürtlü fuel oil ve gazyağının fiyatlarında indirim yapıldı. Buna göre kalorifer yakıtının fiyatı 1 lira 31 kuruş; fuel oilin fiyatı 45 kuruş, yüksek kükürtlü fuel oilin fiyatı 42 kuruş ve gazyağının fiyatı ise 2 lira 29 kuruş ucuzladı.
Brent petrol fiyatları 130 doları geçince benzin ve motorin fiyatları Türkiye'de uçuşa geçmişti. Brent petrol fiyatı şu sıralarda geriledi. Bu gerilemeyle birlikte sektör yetkilileri benzin ve motorinde fiyatların bugün 3-4 TL arasında ucuzlayacağını açıkladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.