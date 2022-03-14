14 Mar 2022 - 11:32- Gündem G: 14 Mar 2022 - 11:37

Akaryakıt ürünlerine ilk indirim geldi

Akaryakıt ürünlerinden gazyağı, kalyak ve fuel oile indirim geldi. Gelen indirim sonrası gazyağının fiyatı 2 lira 29 kuruş ucuzladı. Sırada benzin ve motorinin olduğu belirtiliyor.
Akaryakıt ürünlerine ilk indirim geldi mask

Milli Gazete'nin haberine göre, akaryakıt ürünlerinden kalyak, fuel oil, yüksek kükürtlü fuel oil ve gazyağının fiyatlarında indirim yapıldı.  Buna göre kalorifer yakıtının fiyatı 1 lira 31 kuruş; fuel oilin fiyatı 45 kuruş, yüksek kükürtlü fuel oilin fiyatı 42 kuruş ve gazyağının fiyatı ise 2 lira 29 kuruş ucuzladı.

Brent petrol fiyatları 130 doları geçince benzin ve motorin fiyatları Türkiye'de uçuşa geçmişti. Brent petrol fiyatı şu sıralarda geriledi. Bu gerilemeyle birlikte sektör yetkilileri benzin ve motorinde fiyatların bugün 3-4 TL arasında ucuzlayacağını açıkladı.

14 Mar 2022 - 11:32 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.651.598 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyesi Türk Halk Müziği Korosunun eleme sonuçları belli oldu mask
İzmit Belediyesi Türk Halk Müziği Korosunun eleme sonuçları belli oldu
Öğrenci Veli-Der'den Tıp Bayramı açıklaması mask
Öğrenci Veli-Der'den Tıp Bayramı açıklaması
Başkan Büyükakın: Özel çocuklarımızla çok büyük bir aileyiz mask
Başkan Büyükakın: Özel çocuklarımızla çok büyük bir aileyiz
CV Hazırlarken Profesyonellik En Önemli Detay mask
CV Hazırlarken Profesyonellik En Önemli Detay
Başkan Büyükakın, futbol antrenörlerini ağırladı mask
Başkan Büyükakın, futbol antrenörlerini ağırladı
SEDAŞ, görüntülü teyit teknolojisiyle iş güvenliğini artıracak mask
SEDAŞ, görüntülü teyit teknolojisiyle iş güvenliğini artıracak
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL