"Ben satıcı değil, kullanıcıyım" dedi, uyuşturucu satıcılarının ev adreslerine kadar söyledi

Edinilen bilgiye göre, kent genelinde sık sık uygulama yapan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir aracı durdurdu. Araçta uyuşturucu madde bulunması üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslar polis merkezindeki ifadelerinde uyuşturucu maddeyi E.Ç. isimli şüpheliden aldıklarını söyledi. E.Ç. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. E.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 2 şahıs ise serbest bırakıldı.

Hakkında 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan dava açılan E.Ç.'nin Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık E.Ç. ve avukatı katıldı.

"UYUŞTURUCUYU KİMLERDEN ALDIĞIMI SİZE TEK TEK SÖYLEYECEĞİM"

Savunmasında 2016 yılından bu yana uyuşturucu madde kullandığını söyleyen E.Ç., "Olay günü uyuşturucu madde almak için O. isimli şahsı aradım. Kendisinden esrar maddesi istedim ve onunla buluştum. Kendisi bana esrar maddesi yerine bonzai getirdi. Ben de kendisine esrar maddesini istediğimi söyledim. Şahıs bana, yanında esrar maddesi olmadığını şimdilik içeceğim kadar almamı istedi. Daha sonra bana işinin olduğunu söyleyerek bonzai maddesini G.K. ve T. isimli şahıslara bırakmamı istedi. Bunun üzerine T.’yi arayarak buluştuk ve bana verilen bonzaiyi kendisine teslim ettim. Olay bu şekilde gerçekleşmiştir. Ben satıcı değilim, içiciyim. Uyuşturucuyu kimlerden aldığımı hepsini size tek tek söyleyeceğim. Hepsinin ben de telefon ve ev adresleri mevcuttur. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum" dedi.

Sanık E.Ç., İstanbul ve Kocaeli'de uyuşturucu madde satıcılığı yaptığı ileri sürülen şüphelilerin isimlerini, telefon numaralarını ve ev adreslerini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi