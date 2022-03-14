Alınan bilgiye göre D-100 karayolundan Sakarya yönünde seyir halinde olan Engin Öztürk idaresindeki 52 FC 833 plakalı hafif ticari araç, Uzunçiftlik Cengiz Topel Havalimanı ışıklar mevkiisinde kırmızı ışıkta duran 64 ABT 341 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada tırın altına giren hafif ticari aracın sürücüsü Öztürk bulunduğu yerde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince sıkıştığı yerde ilk müdahalesi yapılan sürücü itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrası sıkıştığı yerden çıkartıldı. Ambulansa alınan sürücünün sağlık durumu ciddiyetini korurken tedavisi için Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 karayolunun Sakarya istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak verildi. Kazaya karışan araçlar çekicilerle otoparka götürülürken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kartepe'de korkutan kaza! Tıra arkadan çarptı...
Kartepe D-100 karayolunda kırmızı ışıkta duran tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
14 Mar 2022 - 12:31 Kocaeli- Asayiş Yazdır
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.