Kartepe'de korkutan kaza! Tıra arkadan çarptı...

Alınan bilgiye göre D-100 karayolundan Sakarya yönünde seyir halinde olan Engin Öztürk idaresindeki 52 FC 833 plakalı hafif ticari araç, Uzunçiftlik Cengiz Topel Havalimanı ışıklar mevkiisinde kırmızı ışıkta duran 64 ABT 341 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada tırın altına giren hafif ticari aracın sürücüsü Öztürk bulunduğu yerde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince sıkıştığı yerde ilk müdahalesi yapılan sürücü itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrası sıkıştığı yerden çıkartıldı. Ambulansa alınan sürücünün sağlık durumu ciddiyetini korurken tedavisi için Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 karayolunun Sakarya istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak verildi. Kazaya karışan araçlar çekicilerle otoparka götürülürken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.