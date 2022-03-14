Umutlu’dan hodri meydan; Siz hepiniz, biz tek!

Yoğun kar yağışı sebebiyle 4 gündür yoğun bir mesai harcayarak çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesine karşı kent kamuoyunda gerçeği yansıtmayan bir algı oluşturulmaya çalışılmasına ilişkin açıklamalarda bulunan İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası Komisyon Üyesi Ercan Umutlu, İzmit Belediyesinin sorumluluğunda olmayan bölgelere de yetişmeye çalışıldığını ifade etti. Sorun yaratmaya değil çözüm bulmaya yönelik bir tavra sahip olduklarını kaydeden Umutlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “İzmit Belediyesi olarak sorun yaratmak değil, sorunları çözmek için çalışıyoruz.

“SİNSİCE UĞRAŞIYORLAR”

Sorumluluğumuz değildir demeden her yere kıt kaynakla yetişmeye çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi burada hırpalansın diye uğraşmıyoruz. Onlar ise tam tersi düşünceyle İzmit Belediyesi yetişemesin, yolları açamasın ve vatandaş eleştirsin diye sinsice uğraşıyorlar. İki senedir kar mücadelesinde Büyükşehir araçlarını böyle kenarda yatırıyorlar. Ya içinde şoför yok ya da uyuyorlar. Ana arterler açıksa yine kamyonları kenara çekip bekliyorlar. Ana arterlerde kaza olur, biz müdahale ederiz. Büyükşehir araçları kendi sorumluluk alanlarında kara saplanır, biz kurtarırız.

“BİR KÜREK TUZU BİLE ÇOK GÖRDÜLER”

Biz ana arterler açık değilse aralara giremiyoruz. Ana arterler bizim sorumluluğumuz değildir demeden her yere giriyoruz. Ekip gönderiyoruz ama onlar boşta duran araçlarının olduğu bölgelerde ‘hazır buradayken ara sokaklara da girelim vatandaş mağdur olmasın’ demiyorlar. Dün Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün tuzu bitmiş, az alanı kalınca şantiyeye giderek zaman kaybetmemek için kenarda duran Büyükşehir aracından tuz istemişler. ‘İzmit Belediyesinin sorumluluk alanı veremeyiz’ diyerekten bir kürek tuz vermemişler.

“BİZ ONLAR GİBİ OLMAYACAĞIZ”

Biz, hiçbir zaman böylesi sinsi ve ayrımcılık yapılan bir dönem görmedik. Sonra da biz Büyükşehir Belediyesinin aracını kurtardık diye haber yapınca, çok sesli koroyu devreye sokarak bize saldırıyorlar. Ama biz böyle yapmayacağız. Siyasi ayrımcılık yapmayacağız. Gücümüz yettiğince İzmit’in her yerine bizim sorumluluk alanımız olup olmadığına bakmaksızın müdahale edeceğiz. Yeter ki bu şehrin insanları sorun yaşamasın.”