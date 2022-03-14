Öğrenci Veli-Der'den Tıp Bayramı açıklaması

Kocaeli Öğrenci Veli Derneği Şube Başkan Yardımcısı Beyhan Korkmaz, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Korkmaz yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Dünya’da ve Türkiye’de, korona virüs nedeniyle, sağlık sistemlerinin sınav verdiği, milyonlarca kişinin yaşamına mal olan bir pandeminin, iki yılını geride bıraktık. Sağlık emekçilerinin özverili çalışmaları sonucu, pandeminin daha da yıkıcı olmasının önüne geçildi. Pandemi herkese sağlık çalışanlarının ne kadar yaşamsal ve önemli bir iş yaptıklarını gösterdi. Uzun mesai, düşük ücret politikaları, kişi başına düşen hasta sayısının fazlalığı ile artan şiddet olayları son bulmalı, beni “Türk Hekimlerine emanet ediniz” diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü şiar edinerek, beyin göçünün engellenmesi sağlanmalıdır.

"MÜCADELELERİNİN DESTEKÇİSİ OLACAĞIZ"

Sağlık Bakanlığı, sağlık sistemini bir bütün olarak ele almalı, sağlık emekçilerinin örgütleri ile görüşülerek, topluma adammış bu onurlu emekçilerinin taleplerini dikkate alip, sağlık sistemini ona göre şekillendirilmelidir. Tüm sağlık emekçilerinin, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle taleplerinin karşılanmasını, sağlık alanında şiddetin hiç olmadığı, hakları ile güçlü bir çalışma hayatı diliyor, her zaman mücadelelerinin destekçisi olacağımızı belirtiyoruz."