Başkan Büyükakın: Özel çocuklarımızla çok büyük bir aileyiz

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, Erzurum dernekler Federasyonu Kadın Kolları Başkanı Canan Soylu ve Gölcük Down Sendromlular Dernek Başkanı Belgin Abanoz ile yönetimlerini makamında konuk etti. Ayrı ayrı gerçekleşen görüşmelerde Sivil Toplum Kuruluşlarının aile ve çocuk, engelli ve gençler üzerine yapacakları her faydalı çalışmada yanlarında olacağını dile getiren Başkan Büyükakın, “Özel çocuklarımızın, gençlerimizin ve kadınlarımızın her daim yanında olduk. Kurumsal olarak aile bütünlüğünün korunması ve gelecek nesillerin en iyi şekilde yetişmesi için elimizden geleninin fazlasını yapıyoruz. Bu noktada özel çocuklarımıza ayrı bir önem veriyoruz. Şunu belirtmem gerekir ki Kocaeli olarak bizler özel çocuklarımızla çok büyük bir aileyiz” dedi.

“EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİNE DÖNÜK ADIM ATIYORUZ”

Konuklarıyla engelli bireyler, özel çocuklar, kadın ve gençler üzerine görüş alışverişine devam eden Başkan Büyükakın, “Büyükşehir Belediyemizin farklı mekanizmalardaki karar alma süreçlerine engelli kardeşlerimizi ve ailelerini dâhil etmeye çalışıyoruz. Tabi bunun yanında STK’larımızın varlığı da var. Onların da bizlere olan katkısını çok kıymetli buluyoruz. On iki ilçenin tamamında kadınlarımızın, gençlerimizin ve özel çocuklarımızın dertleriyle dertleniyor, karşılaştıkları eksikliklerin giderilmesine dönük adım atıyoruz. Tabi bize bunlar ayrı bir mutluluk veriyor. Engelli engelsiz her çocuğumuzu bir araya getirecek faaliyetler ve organizasyonları gerçekleştiriyoruz. Bunlar için adım atamaya devam edeceğiz” ifadelerini sarf etti.

“ÖZELLİKLE ANNE VE BABALARINI DA TEBRİK EDİYORUM”

“Kadınlarımızla birlikte sivil aklın ürettiği her projeyi yakından incelemeye alıyor ve almaya da devam ediyoruz” vurgusu da yapan Başkan Büyükakın, “Özel çocuklarımızın oyunlarda, sanat ve spor aktivitelerinde buluşmalarını sağlıyoruz. Tabi bu noktada özel çocuklarımızın özellikle anne ve babalarını da tebrik ediyorum. Çünkü onlar bir anne ve bir baba olarak yavrularıyla yakından ilgileniyor. Hepsinden Allah razı olsun” ifadelerini sarf etti. Makamında kendisini ziyaret eden özel çocuklarla ayrıca yakından ilgilenen Başkan Büyükakın, özel çocukların sevgisi ve yakın ilgisine, “Sizleri çok seviyorum” diyerek cevap verdi. Ziyaret sıcak ve duygusal anların yaşanmasının ardından sona erdi.