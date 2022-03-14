14 Mar 2022 - 12:44- Gündem G: 14 Mar 2022 - 12:45

İzmit Belediyesi Türk Halk Müziği Korosunun eleme sonuçları belli oldu

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Türk Halk Müziği Uygulama Topluluğu ve Türk Halk Müziği Gençlik Korosu 7-8 Mart’ta gerçekleştirilen seçmelerinin sonuçları belli oldu

İzmit Belediyesi Türk Halk Müziği Korosunun eleme sonuçları belli oldu mask

Yunus Emre Kültür Merkezi’nde 7 – 8 Mart’ta yapılan İzmit Belediyesi Türk Halk Müziği Uygulama Topluluğu ve Türk Halk Müziği Gençlik Korosu seçmelerinde koroda yer almayı başaran isimler belirlendi. Türk Halk Müziği Uygulama Topluluğuna 73 kişi, Türk Halk Müziği Gençlik Korosuna da 37 kişi girmeyi hak kazandı.

İLK ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR

Türk Halk Müziği Uygulama Topluluğu çalışmaları her Pazartesi Yunus Emre Kültür Merkezi’nde bulunan nikah salonunda saat 18.30 – 21.00 arasında olacak ve ilk çalışmalar bugün itibariyle başlayacak. Türk Halk Müziği Gençlik Korosu çalışmaları ise her Salı günü Yunus Emre Kültür Merkezi nikah salonunda 18.30 – 21.00 saatleri arasında yapılacak. İlk çalışma 15 Mart Salı günü gerçekleştirilecek.

14 Mar 2022 - 12:44 - Gündem

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