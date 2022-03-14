İzmit Belediyesi Türk Halk Müziği Korosunun eleme sonuçları belli oldu

Yunus Emre Kültür Merkezi’nde 7 – 8 Mart’ta yapılan İzmit Belediyesi Türk Halk Müziği Uygulama Topluluğu ve Türk Halk Müziği Gençlik Korosu seçmelerinde koroda yer almayı başaran isimler belirlendi. Türk Halk Müziği Uygulama Topluluğuna 73 kişi, Türk Halk Müziği Gençlik Korosuna da 37 kişi girmeyi hak kazandı.
İLK ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR
Türk Halk Müziği Uygulama Topluluğu çalışmaları her Pazartesi Yunus Emre Kültür Merkezi’nde bulunan nikah salonunda saat 18.30 – 21.00 arasında olacak ve ilk çalışmalar bugün itibariyle başlayacak. Türk Halk Müziği Gençlik Korosu çalışmaları ise her Salı günü Yunus Emre Kültür Merkezi nikah salonunda 18.30 – 21.00 saatleri arasında yapılacak. İlk çalışma 15 Mart Salı günü gerçekleştirilecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.