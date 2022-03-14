Kocaeli’nin kültür ve edebiyat camiası tarafından tanınan isimlerinden olan, İzmit Gümrük Müdürlüğünden emekli, şair ve edebiyatçıydı Selahattin Uyuşan (97), yakalandığı koronavirüs nedeniyle gelişen organ yetmezliği sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Evli ve 2 çocuk babası olan Selahattin Uyuşan’ın cenazesi 15 Mart Salı günü İzmit Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Körfez İlimtepe Mezarlığında toprağa verilecek.
14 Mar 2022 - 15:31- Gündem Güncelleme: 14 Mar 2022 - 15:33
Selahattin Uyuşan son yolculuğuna uğurlanacak
Kocaeli'nin kültür ve edebiyat camiası tarafından tanınan isimlerinden olan, Selahattin Uyuşan yakalandığı koronavirüs nedeniyle kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti. Uyuşan’ın cenazesi son yolculuğuna uğurlanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.