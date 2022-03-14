14 Mar 2022 - 15:31- Gündem G: 14 Mar 2022 - 15:33

Selahattin Uyuşan son yolculuğuna uğurlanacak

Kocaeli'nin kültür ve edebiyat camiası tarafından tanınan isimlerinden olan, Selahattin Uyuşan yakalandığı koronavirüs nedeniyle kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti. Uyuşan’ın cenazesi son yolculuğuna uğurlanacak.
Selahattin Uyuşan son yolculuğuna uğurlanacak mask

Kocaeli’nin kültür ve edebiyat camiası tarafından tanınan isimlerinden olan, İzmit Gümrük Müdürlüğünden emekli, şair ve edebiyatçıydı Selahattin Uyuşan (97), yakalandığı koronavirüs nedeniyle gelişen organ yetmezliği sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Evli ve 2 çocuk babası olan Selahattin Uyuşan’ın cenazesi 15 Mart Salı günü İzmit Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Körfez İlimtepe Mezarlığında toprağa verilecek.
# çocuk

14 Mar 2022 - 15:31 - Gündem

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