Gölcük İşitme Engelliler Futbol Takımı TÜRKİYE ŞAMPİYONU!

Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü, İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi finalinde İstanbul Çekmeköy Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü'nü 4-1 yenerek şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

BREZİLYA YOLCUSU

İşitme engelliler takımlarında çok sayıda şampiyonluk kazanan Gölcük temsilcileri son olarak Mersin Stadı'nda oynanan İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi finalinde şampiyonluğa ulaştı. İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi final maçında İstanbul Çekmeköy Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü ile karşılaşan kırmızı şimşekler rakibini 4-1 yenerek şampiyon oldu. Gölcük ekibi, elde ettiği şampiyonluk ile Brezilya’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.

METE KILIÇ’TAN ÜÇLEME

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) tarafından organize edilen İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu şampiyonluk maçında Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü; karşılaşmanın 20. dakikasında Mete Kılıç'ın gölüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Gölcük temsilcisi, ikinci yarınının 68 ve 76. dakikalarında Mete Kılıç, 86. dakikada ise Murat Bek'in attığı gollerle skoru 4-0'a taşıdı. İstanbul Çekmeköy Belediyesi’nin 90.dakikada Zindan Altın’la 90.dakikada bulduğu golle, maç 4-1 sona erdi.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADILAR!

Geçen yıl da şampiyonluk kupasını kaldıran Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü, 4-1 kazandığı maçın ardından düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı. Kupa ve madalyalarını alan Gölcüklü oyuncular, büyük sevinç yaşadılar. Maçın ardından Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, şampiyon olan takımı görüntülü arayarak tebrik etti ve Brezilya’daki Dünya Şampiyonası’nda da başarı diledi.

VOLEYBOLDA DA ŞAMPİYON OLDULAR

Karabük’te düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası’nda Gölcük İşitme Engelliler Erkekler Voleybol Takımı ve Gölcük İşitme Engelliler Kadınlar Voleybol Takımları da şampiyon olarak ilçenin gururu oldular.