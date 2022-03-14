İlk gelen 150 kişiye kitap hediye edilecek

İzmit Belediyesi, 28 Mart - 3 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kütüphaneler Haftası’na özel; 28 Mart tarihinden itibaren İzmit Belediyesi Kütüphanesine gelen ilk 150 kişiye kitap hediye edecek. Sağlıklı ders çalışma ortamı, zengin kaynağı ve sınırsız internet erişimine açık kullanılabilir bilgisayarlarıyla hizmet vermeye devam eden İzmit Belediyesi Kütüphanesi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.
VATANDAŞTAN YOĞUN İLGİ
Özellikle ders çalışmak ve kitap okumak isteyen gençler için önemli bir merkez olan İzmit Belediyesi Kütüphanesi her ay binlerce kişiyi ağırlıyor. Kütüphane ayda ortalama 6 bin kişiye hizmet verirken güler yüzlü personeli ve sağlıklı ortamıyla özellikle öğrencilerin tercihi olmaya devam eden İzmit Belediyesi Kütüphanesi haftanın 6 günü hizmet vermeyi sürdürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.