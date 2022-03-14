14 Mar 2022 - 15:43- Gündem G: 14 Mar 2022 - 15:44

Cilt bakımında yeni teknoloji

Phanes Beauty Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akın, yaşlanma karşıtı yeni bir cihaz geliştirildiğini belirterek, "Tüm yüz ve vücut sarkmalarını toparlamada kullanılan bu yeni teknoloji; sadece bir uygulama ile sizi yıllar öncesi sağlıklı, kolajen üreten ve gergin bir cilde rahatlıkla kavuşturabiliyor" dedi.
Cilt bakımında yeni teknoloji mask

Belli bir yaştan sonra kan dolaşımının ve ciltteki kolajen üretiminin giderek yavaşladığını söyleyen Phanes Beauty Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akın, "Akne, kuru çizgiler, ince çizgiler, gibi cilt yaşlanması doğal bir faktördür fakat aynı zamanda doğal olmayan faktörler de erken yaşlanmaya sebebiyet verebilir. Cildin iskeletini oluşturan kolajen, elastin lifleri ve hyalüronik asit bulur. Bu lifler cildimizi ağ gibi sarıp ona esneklik, sağlamlık ve gerginlik sağlar. Yaşlanma ile elastin ve kolajen lifler hızla bozulur, kalınlaşır, bükülür ve bu esnada hyalüronik asit miktarı azalır. Bunun neticesinde cilt sarkar, incelir, kırışıklıklar oluşur ve cilt kurur. Özellikle bayanlarda cilt dokusu doğumdan sonra giderek daha hızlı yaşlanmaya başlar. Cilt yaşlanması başladıkça suda eriyen kollajen azalır, bu nedenle cilt elastikiyeti azalır, retiküler doku lifi sertleşir ve cilt yaşlanması hızlanır, bu da kırışıklara, gevşemeye ve sarkmaya sebep olur" dedi.

"Bu cihaz ile genç kalmak zor değil"

Yaşlanma karşıtı bir cihaz geliştirildiğini belirten Akın, "Almanya’da üretimi yapılan HIFU, yüksek odaklanmış ses dalgalarıyla çalışıyor. Bu cihaz ile artık genç kalmak zor değil. Tüm yüz ve vücut sarkmalarını toparlamada kullanılan bu yeni teknoloji; sadece bir uygulama ile sizi yıllar öncesi sağlıklı, kolajen üreten ve gergin bir cilde rahatlıkla kavuşturabiliyor. Uygulama sonrasında ise günlük hayatınıza devam edebilirsiniz. Bu cihaz, uzmanlar tarafından uygulandığı takdirde mükemmel sonuçlar alınabiliyor" şeklinde konuştu.

14 Mar 2022 - 15:43 İHA Kocaeli- Gündem

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