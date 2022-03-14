Down sendromlu bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve toplumda farkındalık yaratmak amacıyla her yıl 21 Mart tarihi 'Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü' olarak kutlanıyor. Down sendromuna dair toplumsal farkındalığı artırmak ve Down sendromlu bireylerin toplum içindeki yerini güçlendirmek için çalışan önemli çalışmalar yapan +1 Fark ile Gölcük Down Sendromlular Derneği 21 Mart’ta önemli bir etkinliğe imza atacak.
GELİRLER DERNEĞE BAĞIŞLANACAK
DİVA Restoran ev sahipliğinde ve Su Akademi ortaklığında 21 Mart Akşamı Başiskele’de bulunan Diva Garden’da Balo organize edildi. Akşam Saat 19.00’da başlayacak olan Balo’da öğrenciler fark yaratarak kendi hünerlerini sergileyecek. Dans, şarkı ve bolca müziğin olacağı gecenin gelirleri +1 Fark ile Gölcük Down Sendromlular Derneği’ne bağışlanacak.
PROVALAR DEVAM EDİYOR
Bu baloda “fark” var sloganı ile yapılacak olan etkinlik için öğrenciler bir süredir hazırlıklarını sürdürüyor. Sanat, iş, Siyaset ve cemiyet hayatından isimlerin katılması beklenen etkinlik için kent protokolüne de davetiye gönderildi. Etkinlik ile ilgili bilgi vere DİVA Garden kurucusu Elif Ergüney, “+1 Fark ile Gölcük Down Sendromlular Derneği’nin katılımı ile gerçekleşecek olan bir etkinlik. Down Sendromlu Çocuklar enstürman çalıp şarklılar söyleyip dans edecekler. Bir süredir bu etkinlik için prova yapıyorlar. Çocukların talebi üzerine yapılacak olan bir balo. Biz de ev sahipliği yapacağız. Etkinliğe sponsor olduk. Bilet satışlarından elde edilecek olan tüm gelirler Derneğe bağışlanacak. Su Akademi Baloda proje ortağı. . Protokolün de katılımı bekleniyor” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.