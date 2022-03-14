AKP Darıca parti üyesi rüşvetten yargılanıyor

Kocaeli’de rüşvet karşılığında sağlık raporu sağladıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan 51 şüpheli arasında AK Parti Darıca İlçe Başkanlığı’nda delege olan Haldun Somuncu’nun yer alması hakkında CHP Darıca Grup Sözcüsü Özkan Sarıtoprak bir açıklama yaptı. Sarıtoprak açıklamasında AKP Darıca İlçe Başkanına ve Darıca Belediye Başkanına zor sorular sordu. Yazılı bir açıklamada bulunan CHP Darıca Grup Sözcüsü Özkan Sarıtoprak açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Kocaeli’de rüşvet karşılığında sağlık raporu sağladıkları iddiasıyla tutuklanan 51 şüpheli arasında AKP üyesi, Darıca İlçe Başkanlığı’nda delege Haldun Somuncu da bulunuyor. Gün geçmiyor ki AKP’nin bir fiyaskosu daha ortaya çıkmasın. İktidarlarını kullanarak her türlü pisliğe bulaşıyorlar.
NEDEN SESSİZSİNİZ?
Buradan AKP Darıca İlçe Başkanına, Belediye Başkanına soruyorum; Rüşvet karşılığında sağlık raporu sağladığı iddiasıyla tutuklanıp Kandıra Cezaevi’nde bulunan parti delegesi Haldun Somuncu’nun parti üyeliği devam ediyor mu? Bu olaydan daha önceden haberiniz var mıydı? Haberiniz olup da olayı ört pas etmek için sessiz mi kaldınız? Rüşvet olayına karışan, gözaltına alınan daha sonrada tutuklanan parti üyesi başka birileri var mı? Bu konu hakkında neden AKP Darıca Teşkilatı neden sessizliğini koruyor? Darıca’dan oy aldığınız insanlara sandık geldiğinde hesap vereceksiniz. Sizleri kamuoyunu aydınlatmaya davet ediyoruz.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Vatandaş - Lağvetmek kimsenin aklına gelmiyor. Teşkilatlar yok etti cumhurbaşkanının parlayan yıldızını. Bunları yok etsin, ya da ıslah etsin, Ankara'dan seslenip oy istesin milletten, inanın seçilir tekrar Recep Tayyip Erdoğan. İlçe teşkilatlarında yolsuzluk diz boyu. İl başkanları donuk suratlı. Sayın 55 yerine Halil Vehbi Yenice il başkanı olsa, daha sevecen ve sıcak bir görüntü sergiler, oyları yükseltir mütevazı görüntüsü ile.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.