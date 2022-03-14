14 Mar 2022 - 16:08- Siyaset G: 14 Mar 2022 - 16:10

AKP Darıca parti üyesi rüşvetten yargılanıyor

CHP Darıca Grup Sözcüsü Özkan Sarıtoprak, AKP Darıca İlçe Başkanına ve Darıca Belediye Başkanına, parti üyesi olan ve sağlıkta rüşvet operasyonunda tutuklanan Haldun Somuncu hakkında zor sorular sordu.

AKP Darıca parti üyesi rüşvetten yargılanıyor mask

Kocaeli’de rüşvet karşılığında sağlık raporu sağladıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan 51 şüpheli arasında AK Parti Darıca İlçe Başkanlığı’nda delege olan Haldun Somuncu’nun yer alması hakkında CHP Darıca Grup Sözcüsü Özkan Sarıtoprak bir açıklama yaptı. Sarıtoprak açıklamasında AKP Darıca İlçe Başkanına ve Darıca Belediye Başkanına zor sorular sordu. Yazılı bir açıklamada bulunan CHP Darıca Grup Sözcüsü Özkan Sarıtoprak açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Kocaeli’de rüşvet karşılığında sağlık raporu sağladıkları iddiasıyla tutuklanan 51 şüpheli arasında AKP üyesi, Darıca İlçe Başkanlığı’nda delege Haldun Somuncu da bulunuyor. Gün geçmiyor ki AKP’nin bir fiyaskosu daha ortaya çıkmasın. İktidarlarını kullanarak her türlü pisliğe bulaşıyorlar.

NEDEN SESSİZSİNİZ?

Buradan AKP Darıca İlçe Başkanına, Belediye Başkanına soruyorum; Rüşvet karşılığında sağlık raporu sağladığı iddiasıyla tutuklanıp Kandıra Cezaevi’nde bulunan parti delegesi Haldun Somuncu’nun parti üyeliği devam ediyor mu? Bu olaydan daha önceden haberiniz var mıydı? Haberiniz olup da olayı ört pas etmek için sessiz mi kaldınız? Rüşvet olayına karışan, gözaltına alınan daha sonrada tutuklanan parti üyesi başka birileri var mı? Bu konu hakkında neden AKP Darıca Teşkilatı neden sessizliğini koruyor? Darıca’dan oy aldığınız insanlara sandık geldiğinde hesap vereceksiniz. Sizleri kamuoyunu aydınlatmaya davet ediyoruz.”
# CUMHURİYET HALK PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
Arduç: Büyükşehir’den milyonlarca iş alan AKP’li kim? mask
Arduç: Büyükşehir’den milyonlarca iş alan AKP’li kim?
Merttürk: Kendi kapattıkları istasyonu kendileri açıyor mask
Merttürk: Kendi kapattıkları istasyonu kendileri açıyor
Arduç: Kocaeli sahipsiz kalmaya devam ediyor mask
Arduç: Kocaeli sahipsiz kalmaya devam ediyor
CHP’li Adıgüzel Üçyol esnafını dinledi mask
CHP’li Adıgüzel Üçyol esnafını dinledi
CHP'li Adıgüzel Kocaeli’de: CHP birinci parti, Millet İttifakı iktidar olacak mask
CHP'li Adıgüzel Kocaeli’de: CHP birinci parti, Millet İttifakı iktidar olacak
CHP’nin geçmiş dönem il başkanları tecrübelerini aktardı mask
CHP’nin geçmiş dönem il başkanları tecrübelerini aktardı
CHP'de hem mahalle başkanları hem de il başkanları toplantısı basına kapalı! mask
CHP'de hem mahalle başkanları hem de il başkanları toplantısı basına kapalı!
CHP Kocaeli sabahın ilk ışıklarıyla işçileri ve esnafı ziyaret etti mask
CHP Kocaeli sabahın ilk ışıklarıyla işçileri ve esnafı ziyaret etti
Songül Kaya: Bu düzenleme hayata geçirilirse kadınlara yeni mağduriyetler yaratılacak mask
Songül Kaya: Bu düzenleme hayata geçirilirse kadınlara yeni mağduriyetler yaratılacak
CHP'li Soyluçiçek: İmamoğlu ücretsiz yem dağıtacak! mask
CHP'li Soyluçiçek: İmamoğlu ücretsiz yem dağıtacak!

14 Mar 2022 - 16:08 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.651.598 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Vatandaş - Lağvetmek kimsenin aklına gelmiyor. Teşkilatlar yok etti cumhurbaşkanının parlayan yıldızını. Bunları yok etsin, ya da ıslah etsin, Ankara'dan seslenip oy istesin milletten, inanın seçilir tekrar Recep Tayyip Erdoğan. İlçe teşkilatlarında yolsuzluk diz boyu. İl başkanları donuk suratlı. Sayın 55 yerine Halil Vehbi Yenice il başkanı olsa, daha sevecen ve sıcak bir görüntü sergiler, oyları yükseltir mütevazı görüntüsü ile.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Mart 16:43

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Acay’dan sağlık çalışanlarına ziyaret! mask
Acay’dan sağlık çalışanlarına ziyaret!
Katırcıoğlu’ndan tepki: “Ne işlere kaldınız” mask
Katırcıoğlu’ndan tepki: “Ne işlere kaldınız”
Gelecek İzmit’te Atama ve Kutlama mask
Gelecek İzmit’te Atama ve Kutlama
Gelecek Kocaeli’den İstiklal Marşı Tablosu mask
Gelecek Kocaeli’den İstiklal Marşı Tablosu
Başkan Yıldızlı Atatürk ve Erdoğan’ın doktorlar için sözlerini karşılaştırdı: “Gidecek olan doktorlar olmayacak” mask
Başkan Yıldızlı Atatürk ve Erdoğan’ın doktorlar için sözlerini karşılaştırdı: “Gidecek olan doktorlar olmayacak”
Arduç: Büyükşehir’den milyonlarca iş alan AKP’li kim? mask
Arduç: Büyükşehir’den milyonlarca iş alan AKP’li kim?
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL