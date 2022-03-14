14 Mar 2022 - 16:10- Gündem G: 14 Mar 2022 - 16:11

Başiskele’de yoğun kar yağışında yollar açık kaldı

Marmara Bölgesi’nde etkili olan yoğun kar yağışına rağmen Başiskele’de karla mücadele ekipleri yoğun tempoda çalışarak yolları açık tuttu.

Başiskele’de yoğun kar yağışında yollar açık kaldı mask

Yoğun kar yağışında ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmaları yapan ekipler, buzlanmaya karşı da tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Yoğun kar yağışına rağmen ilçe genelinde ve kentin yüksek kesimlerinde karla mücadele veren ekipler, vatandaşların herhangi bir ulaşım sıkıntısı yaşamasına izin vermedi.

TECRÜBELİ VE ÖZVERİLİ ÇALIŞAN EKİPLER

Başiskele’de her kış mevsiminde başarılı çalışmalara imza atan Başiskele Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, bu kış mevsiminde de tecrübe ve deneyimleriyle vatandaşlardan büyük takdir ve beğeni topladı.

GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞTILAR

Yoğun kar yağışında beyaz örtüyle kaplanan yollar, kar küreme araçlarıyla temizlenirken buzlanmaya karşı da tuzlama çalışmaları da gece gündüz demeden yapıldı.
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Başiskele’de Karla Mücadele Ekiplerinin Gece Mesaisi
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14 Mar 2022 - 16:10 - Gündem

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