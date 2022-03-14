Başiskele’de yoğun kar yağışında yollar açık kaldı

Yoğun kar yağışında ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmaları yapan ekipler, buzlanmaya karşı da tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Yoğun kar yağışına rağmen ilçe genelinde ve kentin yüksek kesimlerinde karla mücadele veren ekipler, vatandaşların herhangi bir ulaşım sıkıntısı yaşamasına izin vermedi.

TECRÜBELİ VE ÖZVERİLİ ÇALIŞAN EKİPLER

Başiskele’de her kış mevsiminde başarılı çalışmalara imza atan Başiskele Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, bu kış mevsiminde de tecrübe ve deneyimleriyle vatandaşlardan büyük takdir ve beğeni topladı.

GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞTILAR

Yoğun kar yağışında beyaz örtüyle kaplanan yollar, kar küreme araçlarıyla temizlenirken buzlanmaya karşı da tuzlama çalışmaları da gece gündüz demeden yapıldı.