Başiskele’de yoğun kar yağışında yollar açık kaldı

Yoğun kar yağışında ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmaları yapan ekipler, buzlanmaya karşı da tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Yoğun kar yağışına rağmen ilçe genelinde ve kentin yüksek kesimlerinde karla mücadele veren ekipler, vatandaşların herhangi bir ulaşım sıkıntısı yaşamasına izin vermedi.
TECRÜBELİ VE ÖZVERİLİ ÇALIŞAN EKİPLER
Başiskele’de her kış mevsiminde başarılı çalışmalara imza atan Başiskele Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, bu kış mevsiminde de tecrübe ve deneyimleriyle vatandaşlardan büyük takdir ve beğeni topladı.
GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞTILAR
Yoğun kar yağışında beyaz örtüyle kaplanan yollar, kar küreme araçlarıyla temizlenirken buzlanmaya karşı da tuzlama çalışmaları da gece gündüz demeden yapıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.