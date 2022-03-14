Darıca Belediyesi, 30 kişiyi Çanakkale’ye götürecek

Darıca Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla çekilişle 30 genci Çanakkale’ye götürecek. Sosyal medya üzerinden yapılan çekilişle belirlenen 30 kişi, hafta sonu Çanakkale Şehitliğini ziyaret edecek. 18-25 yaş arasında olan ve Darıca'da ikamet eden gençler arasından canlı yayında belirlenen 30 kişi hem tarihi ve kültürel bir gezi yapacak hem de Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi’nin kazanıldığı toprakları görüp şehitlerimiz için dua edecekler.

“TARİHİMİZE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gençlere yönelik projelere ağırlık vermeye devam edeceklerini ifade ederek “Darıca Belediyesi olarak tarihimize sahip çıkmaya ve geçmiş ile gelecek arasında köprü kurmaya devam edeceğiz. Bundan 107 yıl önce kazanılan ve tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi’nin önemini gençlerimize aktarmak amacıyla farkındalık oluşturmak adına çekiliş düzenledik. 30 gencimizi hafta sonu Çanakkale’ye götürerek şehitliğimizi ziyaret edecek ve bu toprakların vatan olması için canlarını feda eden ecdadımız için dua edeceğiz” diye konuştu.