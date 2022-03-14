Acay’dan sağlık çalışanlarına ziyaret!

AKP Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine ziyarette bulundu. Başhekim Mustafa Güneş ve sağlık çalışanlarını ziyaret eden Acay tüm çalışanların 14 Mart Tıp Bayramlarını tebrik ederek çiçek takdiminde bulundu. Başkan Acay’ın yaptığı ziyarette Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç, Gençlik Kolları Başkanı Murat Yılmaz ve İlçe yöneticileri de hazır bulundu.