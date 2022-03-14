14 Mar 2022 - 16:55- Gündem G: 14 Mar 2022 - 16:56

Vadi İzmit Evleri’nde 32 daire 17 Mart’ta sahibi bulacak

Şehir merkezine yakınlığı ve doğasıyla huzurlu yaşamın kapılarını aralayan Vadi İzmit Evleri’nde 32 dairenin sahibi 17 Mart’ta yapılacak ihalenin ardından belli olacak

Vadi İzmit Evleri’nde 32 daire 17 Mart’ta sahibi bulacak mask

İzmit Belediyesi ve Bektaş İnşaat ortaklığında inşa edilen, mimarisiyle dikkat çeken Vadi İzmit Evleri’nde 60 yeni daire satışa çıkarken ilk ihalede 28 daireye tam 226 kişi talip olmuştu. Vadi İzmit Evleri’nde 32 dairenin yeni sahipleri ise 17 Mart Perşembe günü yapılacak ihalenin ardından belli olacak.

PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 11.30’DA

17 Mart’ta yapılacak ihalede ise muhammen bedelleri 350 bin TL ile 880 bin TL arasında değişen 32 daireden 7 tanesi 1 1, 11 tanesi 2 1, 12 tanesi 3 1 ve 2 tanesi ise 4 1 dairelerden oluşuyor. İhale 17 Mart Perşembe günü saat 11.30’da İzmit Belediyesi Ana Hizmet Binası 9. Katta bulunan Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek.

KONUTTAN ÇOK DAHA FAZLASI

Vadi İzmit Evleri, sadece bir konut olmaktan çok zamanın yavaşladığı, İzmitlilere huzur veren bir site özelliği taşıyor. Bağımsız sosyal ticari kompleksiyle fark yaratan Vadi İzmit Evleri’nde market, spor kompleksi, kapalı yüzme havuzu, sauna, buhar odası, hamam, fitness, restaurant, açık ve kapalı otopark ve 462 metrekarelik aqua park bulunuyor. Nitelikli sosyal yaşam alanları, modern mimarisi, ferah ve aydınlık yapısıyla Vadi İzmit Evleri herkesi konforlu bir yaşama davet ediyor.
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14 Mar 2022 - 16:55 - Gündem

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