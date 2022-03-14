Goodyear’dan yüzde 1,5’luk artış

Lastik İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Goodyear Adapazarı ve İzmit fabrikalarında çalışan yaklaşık 2 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor. 10 Şubat tarihinde başlayan Toplu İş Sörüşmesi görüşmelerinin dördüncüsü Tryp By Wyndham Otel’de gerçekleşti. Goodyear'ın Brisa, Pirelli ve Prometeon yetkilileri ile aynı masaya oturmama kararını protesto eden Lastik İş Sendikası Yönetimi, görüşmelere siyah kıyafet giyerek geliyor. Goodyear yetkililerinin işveren sendikası KİPLAS ile masaya oturması siyah kıyafet protestonun bir başka nedeni.
Kiplas katıldı
Görüşmeye Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Aladdin Sarı, başkan yardımcıları ve işveren kanadından Avrupa Ticari Lastikler İnsan Kaynakları Direktörü Selda Kalleci, Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Ceren Özel, Adapazarı Fabrika Endüstriyel İşler Müdürü Gamze Özmen, İzmit İnsan Kaynakları Müdürü Aslı Beyler, Ortak Hizmetler Müdürü Serkan Işık, KİPLAS Genel Sekreteri Avukat Ulaş Yıldız, Hukuk Müşaviri Müge Aksel, Avukat Begüm Ergin katıldı. İlk görüşmelerde Goodyear yetkilileri enflasyon oranında artış önermiş ama Başkan Sarı, enflasyon rakamlarını reddettiklerini söylemişti.
Yüzde 24 seviyesine çektiler
Yaklaşık 3 saat süren dördüncü toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Aladdin Sarı, “Adapazarı ve İzmit fabrikalarının toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yaptık. Parasal ve diğer konular çerçevesinde net bir konuya gelemedik. Maddeler kendi içerisinde tartışıldığı için toplantı uzun sürdü. Goodyear temsilcileri geçtiğimiz görüşmede ilk altı ay için yüzde 22,5 oranında artış önermişlerdi. Bugün ise bu miktarı yüzde 1,5 arttırarak yüzde 24 seviyesine çektiler. Diğer 6 aylarda ise enflasyon oranında artış önerdiler” dedi.
Derslerine daha iyi çalışacaklar
Sarı, “Maddeler üzerinde derinlemesine müzakereler oldu. Tartışmalar uzun sürdü. Bizim taleplerimizin ve maddeleri üst idarecileriyle tanıştı. Enflasyon orantısına çıkmadan taktirde biz parasal olarak taleplerimizi söylemeyeceğiz. Sosyal haklarda durduğumuz yerdeyiz. Bir dahaki toplantımız 22 Mart tarihinde saat 13:00’da olacak. O toplantıya derslerine daha iyi çalışarak geleceklerini belirttiler. Bu toplantıda geçen madde bulumamakta. Birinci altı ayda yüzde 50 zam oranında ısrar ediyoruz. Kendilerine bu doğrultuda gelmedikçe gelmeyin dedik” şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.