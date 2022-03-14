Yeni vaka sayısında büyük artış

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 14 Mart Pazartesi gününe ait verilere göre, 319 bin 649 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 24 BİNİN ÜSTÜNE ÇIKTI

Güncel verilere göre, 24 bin 404 yeni vaka tespit edilirken 133 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 38 bin 812 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93.02, 2’nci doz ortalaması yüzde 85.23 olarak ölçüldü.

Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 737 bin 917, 2’nci dozda 52 milyon 902 bin 566 ve 3’üncü dozda 27 milyon 406 bin 970 olmak üzere toplam 146 milyon 273 bin 906 aşı uygulandı.