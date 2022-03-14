14 Mar 2022 - 21:48- Gündem G: 14 Mar 2022 - 21:50

Derince Belediye Başkan Yardımcısı istifa etti
Derince Belediye Başkan Yardımcısı istifa etti mask

Derince Belediyesi’nde Zeki Aygün’ün seçimi kazanması sonrası ekibine kattığı Adnan Pala, belediyedeki görevinden istifa etti. Adnan Pala’nın istifa sebebi bilinmiyor.

ADNAN PALA KİMDİR?

1973 Kelkit \ Gümüşhane doğumlu.
1976 yılında ailesi ile birlikte Derince’ye yerleşti.
Halen Derince’de ikamet ediyor.
İlk, orta ve lise öğrenimini Derince’de tamamladı.
1992 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Harita Kadastro Bölümünü tamamladı.
Daha sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Lisans programından mezun oldu.
1992 – 1994 yılları arasında özel bir harita firmasında görev yaptı.
1995 – 2014 yılları arasında Kocaeli Derince Belediyesinde personel, şef, müdür ve son olarak başkan yardımcılığı görevini ifa etti.
2014 yılı itibari ile Kocaeli İzmit Belediyesinde teknik birimlerden sorumlu Başkan Yardımcısı görevine devam etti.
31 Mart 2019’da yapılan Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında Derince Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak atandı.
Evli ve 3 çocuk babası.

14 Mar 2022 - 21:48 - Gündem

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