İzmit Belediyesi, Ramazan Ayında ihtiyaç sahiplerine kardeş elini uzatacak

İhtiyaç sahibi vatandaşları her durumda gözetmeye gayret eden İzmit Belediyesi, birlik ve beraberlik duygularının en üst düzeyde yaşandığı Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlara kardeş elini uzatacak. Bu kapsamda İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayında gıda kolisi ve sıcak yemek dağıtımları gerçekleştirecek.

SICAK YEMEK DAĞITIMI YAPILACAK

İzmit Belediyesi dayanışma ve yardımlaşma ayında sofraların boş kalmaması adına ihtiyaç sahibi ailelere yardım elini uzatacak. İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde belediye öz kaynakları ve Kardeş Eller’e yapılan bağışlarla ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayı boyunca her akşam sıcak yemek ulaştıracak.

NASIL BAŞVURABİLİRİM?

İzmit Belediyesi’nin öz kaynakları ve Kardeş Ellere yapılan bağışlarla sağlanan desteklerden yararlanmak isteyen ve İzmit’te yaşayan vatandaşlar www.izmitkardeseller.com ve iftarizmitbel.com adresleri ile İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünü( 0262 318 00 00- dâhili numaraları 4211-4212-4213-4214-4215-4216-4217 ) arayarak talepte bulunabilir. Vatandaşların başvuruda ad-soyad, T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası belirtmeleri gerekmektedir.

NASIL BAĞIŞ YAPABİLİRİM?

İhtiyaç sahibi ailelere destek olmak isteyen yardımseverler www.izmitkardeseller.com adresindeki ‘Destek Vermek İstiyorum’ butonuna tıklayarak; iftarizmitbel.com adresi üzerinden Ramazan Paketi (250 TL) veya İftar Desteği (30 TL) seçeneklerinden en az birini seçerek kaç adet olacağını belirtecek ‘Destek Ver’ butonunu tıklayacak, ardından açılacak ekrandan yardım için IBAN numarasına ulaşabilecek.



Ramazan Kolisi Desteği Almak için başvuru tarihleri: 15 Mart- 15 Nisan

Sıcak Yemek Desteği Almak için başvuru tarihleri: 15 Mart- 25 Mart

Ramazan Kolisi Desteği Vermek için başvuru tarihleri: 15 Mart- 1 Mayıs

İftar Desteği Vermek için başvuru tarihleri: 15 Mart- 1 Mayıs