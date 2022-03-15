Başkan Hürriyet, meslekte 50. yılını dolduran doktorlara plaket takdim etti 

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, başkan yardımcıları Ünal Özmural ile Emirşah Torun, STK ve Esnaf Masası koordinatörleri Birol Sağlam, Cem Serhat Dayanç, Nurullah Özer ve Eray Bodur ile birlikte 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Kocaeli Tabip Odası tarafından Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen plaket törenine katıldı. Hürriyet, meslekte 50. yılını dolduran doktorlara teşekkür plaketi verdi.

HÜRRİYET DOKTORLARA ŞÜKRANLARINI İLETTİ

Kocaeli Tabip Odası Başkanı Dr. Ömer Ardaman, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, KYÖD Başkanı Didem Turan, MMO Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Elma, Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı ile dernek temsilcilerinin katıldığı programda Başkan Hürriyet, doktorluk mesleğinde 50. yılını dolduran Mustafa Dülger, İsmail Hiçyılmaz ve Yaşar Taşerimez’e plaket takdim ederek şükranlarını iletti. İzmit Belediyesi Başkan Yardımcıları Ünal Ömural ile Emirşah Torun da meslekte 40. yılını geride bırakan doktorlara plaket takdiminde bulundu.