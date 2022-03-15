Benzin ve motorine indirim geliyor

Motorin fiyatlarına 15 Mart'ta gelen 2 lira 38 kuruşluk indirimin ardından, benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir indirim bekleniyor. NTV'de yer alan habere göre, sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; 16 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 76 kuruş, motorinde 93 kuruş indirim hesaplanıyor. Kesin rakamlar net olmamakla birlikte; indirim tutarlarının pompaya yansıması bekleniyor.