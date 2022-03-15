Teşekkürler Hisareynspor!

İlimizin güzide kulüpleri arasında yer alan Hisareynspor, 2005 doğumlu yıldızlarının 3’ünü Kocaelispor’a göndermişti. Yeşil siyahlı ekibin alt yapı kurmayları Zeki Kaya ve Ramiz Soydaş, Hisareyn ekibinin Başkanı Celal Kaba ile yönetimine teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette Genel Koordinatör Muammer Akçay, yöneticilerden Ahmet Özer de yer aldı.

TAKİP EDİLİYORLARDI

Kocaelispor U-17 takımının genç ve başarılı antrenörü Emre Denizli’nin uzun süredir takip ettiği, yeşil siyahlı ekibin alt yapı kurmayları Zeki Kaya ve Ramiz Soydaş’ın girişimlerinin ardından Hisareynspor’un 2005 doğumlu 3 yetenekli futbolcusu, Beşiktaş tarafından istenen sağ bek Berkay Efe Bilgin, sol bek İmdat Buğra Tan ve Kayserispor tarafından istenen orta saha oyuncusu Enes Sait Yazıcı, Kocaelispor’a kazandırıldı. Kaya ve Soydaş futbolcu konusunda destek olan yeşil beyazlı kulübe teşekkür ve nezaket ziyaretinde bulundu.

OKTAY GÜRDAL’IN DA TAKIMI

Daha önce, an itibari ile Vanspor forması giyen Oktay Gürdal’ı da Kocaelispor’a gönderen Hisareynspor bu sezon A takımı ile Süper Amatör Lig’e rahat bir şekilde yükselmiş ve kadrosundaki 12 futbolcu 18 yaş ve altında sporculardan oluşmaktaydı. Zeki Kaya ve Ramiz Soydaş, şehrin böylesi bir kulübe sahip olmasının çok önemli olduğunu vurguladı ve futbolcuların yetişmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

HER ZAMAN HAZIRIZ

Hisareyn ekibinin başkanı Celal Kaba, Kocaelispor’un bu kentin gözbebeği olduğunu belirtti ve kapılarının yeşil siyahlı kulübe ardına kadar açık olduğunu söyledi. Genel Koordinatör Muammer Akçay da “Kocaelispor ne zaman bizden futbolcu talebinde bulunursa seve seve şehrimizin kulübüne futbolcularımızı göndereceğiz ve bu durum bizim için ayrı bir gururdur” ifadelerine yer verdi.