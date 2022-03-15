Hisareynspor bu şehrin gururudur!

Hisareynspor’u her yönü ile araştırdık. 450 sporcusu bulunan ve Kerem Aktürkoğlu gibi bir yıldızı keşfedip Türk futboluna kazandıran yeşil beyazlı kulüp şehrin futbolcu fabrikalarından birisi oldu. Peki bunu nasıl başarıyorlar? Başarıdaki kahramanlar kimler? Kısa, orta ve uzun vadedeki hedefleri neler? Ayrıntılar haberimizde…

A TAKIM ÇOK RAHAT ŞAMPİYON OLDU

Galatasaray’ın 20 milyon Euro bonservis istediği milli yıldızı, son maçında Beşiktaş’ı attığı 2 golle yıkan, Nou Camp’ta Barcelonalılara “Kim bu” dedirten Kerem Aktürkoğlu’nun yetiştiği kulüp Hisareynspor başarılı çalışmaları ile son yıllarda hayli dikkat çekiyor. Başkanlığını Celal Kaba’nın, koordinatörlüğünü de Muammer Akçay’ın yaptığı yeşil beyazlılar Aykut Balta’nın teknik patronluğundaki A takımı ile Süper Amatör Lig’e son derece rahat bir şekilde yükseldi.

BÜYÜKAKIN’A ÇIKACAKLAR

Futbol okulu ve diğer yaş gruplarında olmak üzere yaklaşık 450 sporcusu bulunan Gölcük temsilcisi, yeni Keremleri Kocaeli ve ülke futboluna kazandırmaya devam ediyor. Kulüp her geçen gün büyümeye devam ederken adeta kabuğuna sığmıyor. Hisareyn Stadı’nda antrenmanlarına devam eden kulüpte Genel Koordinatör Muammer Akçay, tesis ile çalışmasını yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a projeyi sunacak olan kulübün, yemekhane, yatakhane diğer aktivitelerin yer alacağı tesise kavuştuğunda her şey onlar için çok daha kolay ilerleyecek.

AHMET ÖZER’DEN DUYGUSAL AÇIKLAMA

Başkan Kaba ve Koordinatör Akçay’ın yanı sıra yöneticiler Kadem Gürdal, Özcan Menteşe, ve Sezgin Gürdal da kulübün tüm ihtiyaçları ile yakından ilgileniyor. Ahmet Özer “Hisareynspor’da yöneticilik yapmak bambaşka bir keyif. O çocukların yüzlerindeki gülücükleri görmek, spor yapmalarını sağlamak, annelerinin babalarının hayır dualarını almak her şeyden çok kıymetli” diyor.

3 PROFESYONEL LİGE YÜKSELMEK İSTİYORLAR

Sabit bir geliri olmayan ve sadece öz kaynak düzeni doğrultusunda hareket etmeyi kendisine şiar olarak benimseyen Hisareynspor önümüzdeki sezon sonunda, birkaç deneyimli futbolcunun katılımı ile Bölgesel Amatör Lig takımı olmak için kollarını şimdiden sıvadı. Kulübün 3 yıl içindeki hedefi ise profesyonel olmak ve bunu tabii ki kendi yetiştirdiği futbolcuları ile başarmak.

KARDEŞ KULÜPLERLE ORTAKLIK

Hisareynspor bu sezon alt yaş gruplarında çok enteresan ve bir o kadar da futbolcu gelişimine destek veren bir mükemmel hamle yaptı. 2006 grubundaki futbolcular 2. Amatör Lig’deki Asarköy’e aktarıldı ve henüz 16 yaşındaki birçok genç futbolcu A takım düzeyinde müsabakalara çıkmaya başladı. Asarköy ekibini, aynı zamanda Hisareynspor’un antrenörlerinden Turan Taşkın çalıştırıyor.

KÜÇÜK YAŞLARDA MAÇ DENEYİMİ

Öte yandan kulüpte 2006 ve 2007 doğumlu 80 kadar futbolcu yine Gölcük’te yer alan Anadolu 1071 adına forma giyiyor. Hisareyn ekibinin antrenörlerinden, Ahmet Dülger’in çalıştırdığı Anadolu 1071’de hedef futbolcuların maç eksiklerini tamamlamak ve erken yaşlarda deneyim kazanmalarını sağlamak.

ANTRENÖR DE YETİŞTİRİYORLAR

Gölcük temsilcisi aynı zamanda antrenör de yetiştiriyor. Antrenörlük belgesini alan ve 10 yıldır Hisareynspor bünyesinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu Enes Gürdal, Sezgin Gürdal ve Ömer Çini yakın zamanda adından söz ettirecek olan antrenörler arasında yer alıyor. 2009 grubunu Sezgin Gürdal, 2008 grubunu Enes Gürdal çalıştırırken, Ömer Çini de, 18 grubunda Muammer Akçay’a yardımcılık yapıyor.

KÜÇÜK YAŞLARINA RAĞMEN

Başarılı Teknik Direktör Tunahan Akdoğan’ın kardeşi, A Takım Antrenörü Aykut Balta gibi Gölcük Belediyesi Spor Dairesi’nde görevli olan Öner Akdoğan ise Hisareynspor U-16 takımında antrenörlük yapıyor. Akdoğan’ın takımı her ne kadar 16 yaş grubu liginde yer alacak olsa da takımın tamamı 1 yaş küçük futbolculardan oluşuyor.

ÖNCELİKLERİ KOCAELİSPOR

Hisareynspor daha önce Kocaelispor’a Furkan Yıldırım Çakar, Tarık Kahveci, Yusuf Sümbül, ve Oktay Gürdal’ı göndermişti. Yakın zamanda ise sağ bek Berkay Efe Bilgin, sol bek İmdat Buğra Tan ve orta saha oyuncusu Enes Sait Yazıcı, inanılmaz potansiyelli bir takım olan Kocaelispor U-17 takımına kazandırıldı.

MÜTHİŞ BİR JENERASYON

Öte yandan Erzurumspor U-17 takımına da sezon öncesi kaleci Muhammed Emin Fazlıoğlu, sol stoper Halil İbrahim Ariş ve her iki kanatta da oynayabilen Muhammed Kaya gönderildi. Bu jenerasyon 2 sezon önce Türkiye’de son 8’e kalmış, geçen sezon ise Kocaeli şampiyonu olmalarına rağmen pandemi nedeni ile Türkiye şampiyonasına katılamamıştı.

TÜM ÜLKE ONLARI KONUŞACAK

Toparlamak gerekirse son derece kısıtlı imkanlara sahip olmalarına rağmen sistemli çalışmaları ve yetiştirdiği bir birinden yetenekli futbolcularla kentin gururu olan Hisareynspor için “Kocaeli’nin Altınordu’su” desek yanılmayız. Yeşil beyazlılar kendi tesislerine kavuştuğunda, kısa bir zaman dilimi içinde de sadece bu şehrin değil ülkenin en dikkat çeken kulüplerinden birisi olacağına kesin gözü ile bakılıyor.