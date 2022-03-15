Özel Atakent Cihan Hastanesi’nde 14 Mart Tıp Bayramı coşkuyla kutlandı

Tüm hekimlerin ve sağlık çalışanlarının tıp bayramını kutlayan Atakent Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı şunları söyledi: “Sevgili TIP Dünyasının bel kemiği, sevgili iş arkadaşlarım.. Ülkelerin gelişmişlik düzeyinin en temel göstergelerinden biri de sağlık hizmetlerinde ulaşılan noktadır. İnsan sağlığının korunması, mevcut sağlık sorunlarının giderilmesi tüm insanlığın ortak hedeflerinden biridir.

Devletimiz, tüm vatandaşlarımızın yaşama ve maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkını her zaman korumuş, desteklemiş ve gerekli çalışmaları tam zamanında ortaya koymuştur. Biz iş insanlarının teşvik ve destekleri ile sizin büyük özverinizle sağlık alanında ülkemizde büyük bir dönüşüm yaşanmıştır. Sağlık teknolojisi altyapısının hızla iyileşmesi, hastanelerde yatak sayısının artması, ilaç sanayisi alanında yaşanan gelişmeler, farklı alanlarda uzmanlaşan hekim sayısındaki artış bu dönüşümü sağlayan etkenlerden birkaçıdır.

Son zamanlarda sağlık hizmetleri alanında ülkemizin tüm alanlarında olduğu gibi sektörümüzde de önemli adımlar atılmış, yeni hastanelerimiz açılmış, hastanelerimize yeni üniteler eklenmiş, sağlık personeli sayımız artmıştır. Bu gelişmeler sayesinde, vatandaşlarımız sağlık hizmetlerinden daha etkin bir şekilde yararlanmaya başlamıştır. Büyük bir sağlık grubu olma yolunda sizlerle birlikte emin adımlarla ilerlemekteyiz. Kocaeli, Yalova, Orhangazi ve Gemlik’de bulunan hastanelerimizde yaşanan gelişmeler bu süreci desteklemektedir.

Sağlık kuruluşlarımızın sizler gibi donanımlı doktorlara, sağlık çalışanlarına ve başarılı personellere sahip olmasıyla, çevre illerden ve yurt dışından pek çok hasta sağlık hizmeti almak için hastanelerimizi tercih etmektedir. Ülkemizin ve grubumuzun sağlık alanında daha iyi seviyelere gelmesi için çalışmalarımızı hep birlikte sürdüreceğimizden şüpheniz olmasın.

Gerek Covid-19 pandemisi ile mücadelede gerekse ülke ve dünyada yaşanan gelişmeler sürecinde sağlık çalışanlarının görevlerinin ne denli önemli olduğunu, ne kadar kutsal bir meslek icra ettiklerini bir kez daha anlamış olduk. Bu günlerde her zaman olduğu gibi önce insan diyerek sağlımız için yorulmadan, fedakârca emek vermeye devam eden siz sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu dilek ve temennilerimle tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum."