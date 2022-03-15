Büyükşehir’den Ramazan öncesinde fiyat ve stok denetimi

Vatandaşları koruyan her türlü önlemi alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde fiyat ve stok denetimini sürdürüyor. Bu kapsamda Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kocaeli genelinde olduğu gibi Gebze bölgesinde de yerel ve zincir marketlere yönelik seri denetimlerde bulundu. Daha önceki denetimlerinde fiyat artışı, son kullanma tarihi, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlık gibi birçok konuda incelemede bulunan Gebze Bölgesi Grup Amirliği ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde yağ denetimlerine ağırlık verdi. Marketlerde yağ stokçuluğuna karşı market raflarında ve depolarda denetim gerçekleştiren ekipler, fahiş fiyat ve stokçuluk konusunda usulsüzlük yapılıp yapılmadığını kontrol etti. Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinde yapılan denetimlerde, stokçuluk konusunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

TİTİZLİKLE İNCELEDİLER

Özellikle yağların etiket fiyatlarıyla kasa fiyatları arasında fark olup olmamasından, ürünlerin son kullanma tarihine kadar pek çok hususu titizlikle inceleyen ekipler, oluşabilecek haksız uygulamalara karşı market yetkililerini uyardı. KDV indiriminin ardından fiyatlarda oluşan indirimleri de ele alan ekipler, ürünlerin reyon ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı. Denetimlerin aralıksız süreceğini belirten Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, söz konusu ihlalleri gerçekleştiren firmalar olması halinde ilgili yasal işlemlerin Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılacağını kaydetti.