Çanakkale’ye uzanan tarihi yolculuk

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde uluslararası öğrencilerle azim, umut ve kararlığı ile mücadele ederek yüce Türk milletinin belirleyici ve yönlendirici gücünü bir kere daha gözler önüne seren, savaş alanında dahi düşmanına merhamet gösterebilen, her siperde ayrı bir destan başlatan ve verdiği mukaddes mücadeleyi zaferle sonuçlandırarak “Çanakkale’nin Geçilemez” olduğu ilkesini tüm dünya tarihine silinmemek üzere yazdıran kahraman Türk ordusu, Çanakkale’de anıldı. Kocaeli Üniversitesi’nde eğitim gören uluslararası öğrenciler, Türk’ün şanlı tarihinin en şerefli sayfalarından biri olan Çanakkale Zaferi’nin derin hissiyatını yerinde yaşama fırsatı buldu.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Çanakkale Savaşı’nın izlerini yakından gören uluslararası öğrenciler, Çanakkale Şehitliği başta olmak üzere; Kilitbahir Kalesi, Namazgâh Tabyası, Seyit Onbaşı Anıtı ve Deniz Savaşları, Rumeli Mecidiye Tabyası, Şahindere Sargı Yeri Hastane Şehitliği, Çanakkale Şehitler Abidesi, Ertuğrul Koyu Yahya Çavuş Şehitliği gibi mekânları görme imkânı buldu. Rehberler eşliğinde Çanakkale Savaşının yaşandığı alanları karış karış gezerek bilgi alan Özbekistan, Filipinler, Güney Afrika, Azerbaycan, Kazakistan, Suriye, Kongo, Yemen, Türkmenistan, Somali, Bangladeş, Uganda, Tanzanya, Ürdün, Fas Cezayir, Arnavutluk, Mısır’dan Kocaeli’ne okumak için gelen uluslararası öğrenciler, Şehitlik Abidesi önünde saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu. Şehitler diyarı Çanakkale’de tarihe yakından tanıklık eden uluslararası öğrenciler, gezi programından dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkür ederek, duydukları memnuniyeti dile getirdi.

TARİHİ YERİNDE YAŞADILAR

İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtasının her dizesi 8 uluslararası öğrenci tarafından eşi benzeri görülmemiş kahramanlık hikâyelerinin yaşandığı, zaferlerin kazanıldığı, vatan müdafaasında ‘Çanakkale Geçilmez’ destanının yazıldığı diyarlarda okundu. Çanakkale’de tarihin fışkırdığı mekânlarda 1. Dize Sargı Yeri Şehitleri Cezayir’den Kenza Mansouri, 2. Dize Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi Mısır’dan Ameny Helmy, 3. Dize 57 alay Şehitliği Ruanda’dan Yusufu Twagirimana, 4. Dize Conk Bayırı Özbekistan’dan Pulat Mamatkulov, 5. Dize 57 alay Şehitliği Azerbaycan’dan Pikakhanım Ahlimanova, 6. Dize Hilal-i Ahmer Hastane Sergisi Suriye’den Huzaıfa Kamalmaz, 7. Dize Çanakkale Şehitleri Anıtı Afganistan’dan Mohammad Azam Ozgin, 8. Dize Seyid Onbaşı Heykeli Somali’den Mohamed Hassan Sh. Abdi tarafından Çanakkale’ye uzanan tarihi bir yolculukta gerçekleştirildi.