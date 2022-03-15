15 Mar 2022 - 11:31- Gündem G: 15 Mar 2022 - 11:32

Başkan Hürriyet, Çınar Akademi’yi kamuoyuna tanıtacak

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğünde eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına hayata geçirilecek olan ücretsiz lise ve üniversiteye hazırlık kursu Çınar Akademi’nin lansmanı, ünlü Eğitim Bilimci Dr. Özgür Bolat’ın katılımıyla 23 Mart Çarşamba günü gerçekleşecek
Başkan Hürriyet, Çınar Akademi’yi kamuoyuna tanıtacak mask

İzmit Belediyesi, kentte öğrencilerin eğitim ve öğretimlerine destek olmak ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla Çınar Akademi projesini hayata geçiriyor. Lise ve üniversiteye hazırlanan öğrenciler için harekete geçen İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, ücretsiz olarak lise ve üniversite hazırlık eğitimlerinin verileceği Çınar Akademi’ni lansman programı ile kamuoyuna tanıtacak. 

ÖZGÜR BOLAT SEMİNER VERECEK

İzmit Belediyesinin eğitime destek projesi olan Çınar Akademi lansmanı 23 Mart Çarşamba günü saat 19.00’da Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Başkan Hürriyet’in Çınar Akademi’yi anlatacağı programda ayrıca Eğitim Bilimci Dr. Özgür Bolat’ın  “Mutlu ve başarılı çocuk nasıl yetiştirilir?” konulu semineri gerçekleşecek.
# çocuk

15 Mar 2022 - 11:31 - Gündem

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