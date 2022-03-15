Koçak konuyla ilgili olarak, "Benim istifa edecek bir durumum yok. Tebliğ edilen hiçbir şey yok. Mahkemeye giden benim, dava açan benim. Hakkımda bir tane suçlama yok, ortaya çıkan bir kadın yok. Üç, beş tane siyasi çıkar peşinde koşanların işi. Ortada kimse yok. Bu arkadaşlar basın açıklaması yaparken soramıyorlar mı ‘Bu şahıs kim, nerede’ diye. İstifası istenen adam görevden alınır. Ne bir suç duyurusu, ne bir şey var. Ortada şahıs yok. İddiayı da birileri atıyor. Ben bir kız çocuğu babasıyım. Bir insan bu kadar linç edilir mi?” yorumunda bulundu. Bu iddianın sebebi ne sorusunu da yanıtlayan Koçak, “Sebebi buradaki kişisel ikballeri yüzünden, bizi yönetmeye çalışıyorlardı, yönetemediler. Bunu nasıl düşürürümün peşine düştüler. Başka hiçbir şey yok” ifadelerini kullandı.