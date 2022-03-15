15 Mar 2022 - 12:01- Siyaset G: 15 Mar 2022 - 12:04

“Benim istifa edecek bir durumum yok”

Hakkında taciz iddiası ortaya atılan CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak’ın istifasının istendiği ve istifa edeceği öne sürülmüştü. Telefonla görüştüğümüz CHP’li başkan, “İstifa edecek bir durum yok” dedi.
“Benim istifa edecek bir durumum yok” mask

Koçak konuyla ilgili olarak, "Benim istifa edecek bir durumum yok. Tebliğ edilen hiçbir şey yok. Mahkemeye giden benim, dava açan benim. Hakkımda bir tane suçlama yok, ortaya çıkan bir kadın yok. Üç, beş tane siyasi çıkar peşinde koşanların işi. Ortada kimse yok. Bu arkadaşlar basın açıklaması yaparken soramıyorlar mı ‘Bu şahıs kim, nerede’ diye. İstifası istenen adam görevden alınır. Ne bir suç duyurusu, ne bir şey var. Ortada şahıs yok. İddiayı da birileri atıyor. Ben bir kız çocuğu babasıyım. Bir insan bu kadar linç edilir mi?” yorumunda bulundu. Bu iddianın sebebi ne sorusunu da yanıtlayan Koçak, “Sebebi buradaki kişisel ikballeri yüzünden, bizi yönetmeye çalışıyorlardı, yönetemediler. Bunu nasıl düşürürümün peşine düştüler. Başka hiçbir şey yok” ifadelerini kullandı.
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15 Mar 2022 - 12:01 - Siyaset

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Sait - Utanma duygun olsaydı o görevde 1 dk. durmazdın. Sen istifa etmezsin biliriz o koltuktan çok beklentilerin var. Fakat yönetim iye bekliyor bilmiyorum. Ben bir CHP li olarak sen orada kalırsan CHP ye oy moy yok.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mart 12:16

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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