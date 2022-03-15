15 Mar 2022 - 12:23- Spor G: 15 Mar 2022 - 12:25

İzmit’in genç perileri, tecrübe kazandı

İzmit Belediyespor Kulübü U18 Kadın Basketbol Takımı, Tekirdağ’da düzenlenen Marmara Bölge Şampiyonası’nda gruptan çıkarak finalde mücadele etme başarısı gösterdi
İzmit’in genç perileri, tecrübe kazandı mask

İzmit’in genç çınarlarını Türk sporuna kazandırmak adına çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyespor Kulübü’nün U18 Kadın Basketbol Takımı, geçtiğimiz hafta Tekirdağ’da düzenlenen Marmara Bölge Şampiyonası’na katıldı. Şampiyonada zorlu rakiplerle karşılaşan ekibimiz ilk maçta Bursa temsilcisine 78-58 mağlup olurken, ikinci maçta bir diğer Kocaeli temsilcisi Kocaeli Zirve takımını 62-57 mağlup ederek final bileti almaya hak kazandı. 

İKİNCİ OLDULAR

Finalde turnuvanın favori ekiplerinden Düzce Atletik takımıyla eşleşen İzmit Belediyespor, zorlu müsabakadan 86-69 mağlup ayrılarak organizasyonu ikinci sırada tamamladı. Şampiyonluğu kaybeden İzmitli periler aynı zamanda Anadolu Şampiyonası’na katılma hakkını da kaybetti. Tekirdağ’daki organizasyonu tamamlayan ve lige geri dönen ekibimiz yarın (Çarşamba) deplasmanda Ankara BOTAŞ ile saat 17.00’de karşı karşıya gelecek. 

KAHRAMAN, “İYİ BİR DENEYİM OLDU”

Tekirdağ’daki organizasyonun ardından konuşan ve zorlu rakiplere karşı iyi mücadele ettiklerini dile getiren antrenör Cengiz Kahraman, “Takım için iyi bir deneyim oldu. Tüm takımımızın emeğine sağlık. Artık lige odaklanacağız. Bizlere her daim desteğini hissettiren başta İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan olmak üzere kulüp başkanımız Yusuf Erenkaya ve Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa’ya teşekkür ederim” dedi.

15 Mar 2022 - 12:23 - Spor

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