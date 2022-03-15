Gölcük'te tarihi geçmiş ürünlere el konuldu

Gölcük Belediyesi zabıta ekipleri; ilçe genelinde yaptıkları market denetimlerinde son kullanma tarihi geçmesine rağmen raflardan indirilmeyen bazı ürünlerin olduğunu tespit etti. Son kullanım tarihi geçtiği belirlenerek el konulan; gazlı içecek, süt, salça, yumurta, çikolata, çocuk maması, bisküvi, konserve, hazır yiyecek, pasta malzemelerinin aralarında olduğu ürünler, Gölcük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince imha edildi. Ürünlerin vatandaşa satışını gerçekleştiren işletmeler hakkında da cezai işlem uygulandı. Öte yandan, ekipler tarafından marketlerde yapılan stokçuluk denetimlerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.