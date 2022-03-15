Gölcük Belediyesi zabıta ekipleri; ilçe genelinde yaptıkları market denetimlerinde son kullanma tarihi geçmesine rağmen raflardan indirilmeyen bazı ürünlerin olduğunu tespit etti. Son kullanım tarihi geçtiği belirlenerek el konulan; gazlı içecek, süt, salça, yumurta, çikolata, çocuk maması, bisküvi, konserve, hazır yiyecek, pasta malzemelerinin aralarında olduğu ürünler, Gölcük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince imha edildi. Ürünlerin vatandaşa satışını gerçekleştiren işletmeler hakkında da cezai işlem uygulandı. Öte yandan, ekipler tarafından marketlerde yapılan stokçuluk denetimlerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
15 Mar 2022 - 12:26- Gündem Güncelleme: 15 Mar 2022 - 14:06
Gölcük'te tarihi geçmiş ürünlere el konuldu
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde zabıta ekipleri tarafından marketlere yapılan denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda ürünün satışa sunulmaya devam ettiği tespit edildi. Ürünlere el konulurken, işletmeler hakkında ise cezai işlem uygulandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.