15 Mar 2022 - 12:26- Gündem G: 15 Mar 2022 - 14:06

Gölcük'te tarihi geçmiş ürünlere el konuldu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde zabıta ekipleri tarafından marketlere yapılan denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda ürünün satışa sunulmaya devam ettiği tespit edildi. Ürünlere el konulurken, işletmeler hakkında ise cezai işlem uygulandı.
Gölcük'te tarihi geçmiş ürünlere el konuldu mask

Gölcük Belediyesi zabıta ekipleri; ilçe genelinde yaptıkları market denetimlerinde son kullanma tarihi geçmesine rağmen raflardan indirilmeyen bazı ürünlerin olduğunu tespit etti. Son kullanım tarihi geçtiği belirlenerek el konulan; gazlı içecek, süt, salça, yumurta, çikolata, çocuk maması, bisküvi, konserve, hazır yiyecek, pasta malzemelerinin aralarında olduğu ürünler, Gölcük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince imha edildi. Ürünlerin vatandaşa satışını gerçekleştiren işletmeler hakkında da cezai işlem uygulandı. Öte yandan, ekipler tarafından marketlerde yapılan stokçuluk denetimlerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
# çocuk

15 Mar 2022 - 12:26 - Gündem

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