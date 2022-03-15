Volkan Elmaser’in anne acısı!

Kocaelispor Kulübü’nde alt yapı idari işler sorumluluğu, daha önce Derincespor AŞ. Kulüp Müdürlüğü ve Yavuzspor kulüp başkanlığı da yapan Volkan Elmaser’in annesi Azize Yağcıoğlu Elmaser vefat etti. 72 yaşında evinde hayata gözlerini yuman ve bir gün önce akciğer kanseri teşhisi konulan Azize Yağcıoğlu Elmaser’in, Volkan dışında Dilek isminde bir evladı daha vardı.
CENAZE YARIN (ÇARŞAMBA) DEFNEDİLECEK
Merhumenin cenazesi yarın (Çarşamba) öğle namazına müteakip Derince Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Derince mezarlığındaki aile kabristanlığında eşi Nejat Elmaser’in yanına defnedilecek. Aynı zamanda Kocaeli Gazetesi Spor Müdürü Hakan Yağcıoğlu’nun halası, meslektaşlarımızdan Artun Umut Elmaser’in de yengesi olan Azize Yağcıoğlu Elmaser’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyoruz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.