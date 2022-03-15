Volkan Elmaser’in anne acısı!

Kocaelispor Kulübü’nde alt yapı idari işler sorumluluğu, daha önce Derincespor AŞ. Kulüp Müdürlüğü ve Yavuzspor kulüp başkanlığı da yapan Volkan Elmaser’in annesi Azize Yağcıoğlu Elmaser vefat etti. 72 yaşında evinde hayata gözlerini yuman ve bir gün önce akciğer kanseri teşhisi konulan Azize Yağcıoğlu Elmaser’in, Volkan dışında Dilek isminde bir evladı daha vardı.

CENAZE YARIN (ÇARŞAMBA) DEFNEDİLECEK

Merhumenin cenazesi yarın (Çarşamba) öğle namazına müteakip Derince Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Derince mezarlığındaki aile kabristanlığında eşi Nejat Elmaser’in yanına defnedilecek. Aynı zamanda Kocaeli Gazetesi Spor Müdürü Hakan Yağcıoğlu’nun halası, meslektaşlarımızdan Artun Umut Elmaser’in de yengesi olan Azize Yağcıoğlu Elmaser’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyoruz.