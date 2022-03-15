Haftalık uyuşturucu raporu: 50 operasyonda 10 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 7- 13 Mart tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 41 ayrı operasyonda 1 kilo 517 gram esrar, 17 gram sentetik uyuşturucu, 118 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu hap, 1 adet sentetik ecza, 4 gram eroin, 3 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 670 TL para ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 67 şahsa adli işlem yapılırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u tutuklandı. Şüphelilerden 53 kişi işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 4 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 9 operasyonda 242 gram esrar, 102 gram metamfetamin, 5 adet sentetik ecza ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 12 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken adliyeye sevk edilen 2 kişi adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Diğer 10 şüpheli hakkında ise serbest yargılama kararı verildi.