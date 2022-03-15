Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 7- 13 Mart tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 41 ayrı operasyonda 1 kilo 517 gram esrar, 17 gram sentetik uyuşturucu, 118 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu hap, 1 adet sentetik ecza, 4 gram eroin, 3 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 670 TL para ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 67 şahsa adli işlem yapılırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u tutuklandı. Şüphelilerden 53 kişi işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 4 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 9 operasyonda 242 gram esrar, 102 gram metamfetamin, 5 adet sentetik ecza ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 12 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken adliyeye sevk edilen 2 kişi adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Diğer 10 şüpheli hakkında ise serbest yargılama kararı verildi.
15 Mar 2022 - 13:24- Asayiş Güncelleme: 15 Mar 2022 - 13:27
Haftalık uyuşturucu raporu: 50 operasyonda 10 kişi tutuklandı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının haftalık bilançosu açıklandı. Son bir haftada Kocaeli genelinde düzenlenen 50 ayrı operasyonda 79 kişiye işlem yapılırken 10 kişi ise tutuklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.