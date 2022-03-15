15 Mar 2022 - 13:27- Asayiş G: 15 Mar 2022 - 13:29

Kontrolden çıkan otomobil ağaçlık alana devrildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yol kenarındaki ağaçlık alana devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kontrolden çıkan otomobil ağaçlık alana devrildi mask

Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametine giden Ramazan U. yönetimindeki 34 LL 0089 plakalı otomobil, İnönü Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan U'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

15 Mar 2022 - 13:27 Kocaeli/ Gebze- Asayiş

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