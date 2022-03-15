Kontrolden çıkan otomobil ağaçlık alana devrildi

Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametine giden Ramazan U. yönetimindeki 34 LL 0089 plakalı otomobil, İnönü Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan U'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.