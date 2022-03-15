Polat’tan Körfezli kadınlara çiçek

Körfez siyasetinin önemli isimlerinden olan İYİ Parti Körfez İlçe Teşkilat Başkanı Tugay Polat, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği kutlumu etkinliklerini bir haftaya yaydı. Aynı zamanda Kocaeli Öğrenim Gençliğine Yardım Derneği’nin (KÖGYAR-DER) de başkanı olan Polat, ilçe genelinde kadınlara çiçek dağıttı. Çalışma sırasında polat’a eşi Gülşen Polat da eşlik etti.

2 BİN ÇİÇEK DAĞITILDI

Polat tarafından temin edilen yaklaşık 2 bin çiçek İYİ Parti’nin mahalle teşkilatları ve partili kadınlar aracılığı ile Körfezli kadınlara hediye edildi. Çiçek dağıtımının bir bölümüne katılan ve vatandaşları selamlayan İYİ Parti Körfez İlçe Teşkilat Başkanı Tugay Polat’a, bir araya geldiği Körfezli kadınlar, hediye takdimi nedeniyle teşekkür etti.

POLAT TEŞEKKÜR ETTİ

Yaptıkları çalışmalar ve saha programları ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerini bir hafta boyunca sürdürdüklerini belirten İYİ Partili Polat, “Son çalışmamızda Körfez ilçemize bağlı her mahallemizde 2 bin çiçeği hanım kardeşlerimize hediye ettik. Kendilerine ilgileri dolayısıyla teşekkür ediyorum” diye konuştu.