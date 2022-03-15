Pirelli personel alacak

Pirelli Türkiye, Kocaeli Kartepe’de bulunan üretim tesislerine, dönemsel personel alımı yapacağını duyurdu. Pirelli Türkiye’de gerçekleştirilecek personel alımları için 15 Mart Salı gününden itibaren https://gecici.pirelli.com.tr/ adresinden başvurular yapılabilecek.
Şirketin açıklamasına göre adaylarda aranan özellikler şöyle sıralandı:
- İlk kez çalışacak adaylar için 19 yaşından gün almış, 29 yaşından gün almamış olmak,
- Minimum lise, endüstri meslek lisesi, teknik lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Fabrika servis güzergahında ikamet ediyor olmak.
Başvuru sonrası yapılacak test ve mülakatları başarılı şekilde geçen ve sağlık kontrollerini eksiksiz olarak tamamlayan adaylardan ihtiyaç kadarının sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesi planlanıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.