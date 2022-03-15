15 Mar 2022 - 14:12- Gündem G: 15 Mar 2022 - 14:15

Pirelli personel alacak

Pirelli Türkiye, İzmit Fabrikası’na dönemsel personel alınacağını duyurdu
Pirelli personel alacak mask

Pirelli Türkiye, Kocaeli Kartepe’de bulunan üretim tesislerine, dönemsel personel alımı yapacağını duyurdu. Pirelli Türkiye’de gerçekleştirilecek personel alımları için 15 Mart Salı gününden itibaren https://gecici.pirelli.com.tr/ adresinden başvurular yapılabilecek.

Şirketin açıklamasına göre adaylarda aranan özellikler şöyle sıralandı:

- İlk kez çalışacak adaylar için 19 yaşından gün almış, 29 yaşından gün almamış olmak,

- Minimum lise, endüstri meslek lisesi, teknik lise veya dengi okul mezunu olmak,

- Fabrika servis güzergahında ikamet ediyor olmak.

Başvuru sonrası yapılacak test ve mülakatları başarılı şekilde geçen ve sağlık kontrollerini eksiksiz olarak tamamlayan adaylardan ihtiyaç kadarının sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesi planlanıyor.

 

15 Mar 2022 - 14:12 - Gündem

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