Pirelli personel alacak

Pirelli Türkiye, Kocaeli Kartepe’de bulunan üretim tesislerine, dönemsel personel alımı yapacağını duyurdu. Pirelli Türkiye’de gerçekleştirilecek personel alımları için 15 Mart Salı gününden itibaren https://gecici.pirelli.com.tr/ adresinden başvurular yapılabilecek.

Şirketin açıklamasına göre adaylarda aranan özellikler şöyle sıralandı:

- İlk kez çalışacak adaylar için 19 yaşından gün almış, 29 yaşından gün almamış olmak,

- Minimum lise, endüstri meslek lisesi, teknik lise veya dengi okul mezunu olmak,

- Fabrika servis güzergahında ikamet ediyor olmak.

Başvuru sonrası yapılacak test ve mülakatları başarılı şekilde geçen ve sağlık kontrollerini eksiksiz olarak tamamlayan adaylardan ihtiyaç kadarının sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesi planlanıyor.