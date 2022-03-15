499 TL’ye Oto ekspertiz fırsatı; Pilot Garage Oto Ekspertiz İzmit Merkez’de

Pilot Garage Oto Ekspertiz; araç ekspertizini profesyonel ekipler tarafından yapan Türkiye'nin en yaygın ve güvenilir TSE onaylı, İzmit’te açılan şubesi ile Kocaelilere kaliteli hizmet veriyor. Kocaeli Kaya Şirketler Grubu bünyesinde 2020 yılında açılan Pilot Garage Oto Ekspertiz İzmit Merkez’den alacağınız oto ekspertiz test raporu ile güvenle ikinci el oto alım satımı yapabilirsiniz.

KURUMSAL VE KALİTELİ HİZMET

Pilot Garage Oto Ekspertiz İzmit Merkez, İkinci el oto alım satım işlemlerinde güvenebileceğiniz bir adres. Pilot Garage Oto Ekspertiz İzmit Merkez Şube Birim Sorumlusu İpek Avcılar, ekspertizlerinin Türk Standartları Enstitüsü (TSE) onaylı olduğunu belirtti. Oto ekspertiz hizmeti hakkında detaylı açıklamalarda bulunan Şube Birim Sorumlusu İpek Avcılar, “Her bütçeye uygun ekspertiz paketlerimiz mevcut. Müşterilerimiz genellikle Bold Class veya Plus Class paketlerimizi tercih ederler. Minimum bütçelere ekspertiz paketlerimiz de var Mini Ekspertiz Motor paketi bunlardan biri. Orta segmentte Eko Class paketimiz var bu paket hem ekonomik hem de hızlı sonuç veriyor. Müşterilerimiz detaylı ekspertiz yaptırmak isterlerse de Fırstclass, Vıp ve Busıness paketlerimizi sunuyoruz” açıklamalarında bulundu.

MOTOR MEKANİK KONTROLLERİ

‘Güvenle Bakar’ sloganıyla hizmet verdiklerini söyleyen Şube Birim Sorumlusu İpek Avcılar, “Araçların motor mekanik kontrolleri, boya- kaporta kontrolleri, iç ve dış ekspertiz kontrollerini yapıyoruz. DYNO olarak adlandırılan testte aracın motor performansını ölçüyoruz. Ya da OBD olarak adlandırılan testte aracın beyninde kalıcı veya geçici bir hasar kaydı olup olmadığını kontrol ediyoruz. Ayrıca aracın süspansiyon testi, fren testi ve yanal kayma değerlerini de ölçüyoruz” dedi.

NOTERDEN ÖNCE SON DURAK

İpek Avcılar paket içeriği büyüdükçe araca bakılan noktalar da artıyor diyerek “Eko Class pakette aracın 78 noktada kontrollerimizi sağlarken, Plus Class pakette 137 noktaya bakarak kontrollerimizi detaylandırıyoruz. Aradaki bu farkın büyük çoğunluğunu motor mekanik kısmı oluşturuyor. Genelde müşterilerimizin talebi de detaylı kontrol oluyor. Ayrıca müşterilerimiz teknisyenlerimiz ile birebir iletişime geçme şansı buluyor. Araçla ilgili olağan dışı herhangi bir durum olduğunda ise teknisyenlerimiz alıcı ve satıcıyı birlikte bilgilendiriyor” ifadelerini kullandı.

499 TL’YE OTO EKSPERTİZ

Bayi olarak yaptıkları fırsat paketine de değinen İpek Avcılar, “Kampanya dahilinde Plus Class paketini şu anda 499 TL üzerinden müşterilerimize sunuyoruz. Bu kampanya internetten bize ulaşanlara özel. Müşterilerimizi en iyi şekilde ağırlayıp araçlarında istenen kontrolleri zamanında tamamlayıp raporlama işlemini sunuyoruz” diyerek herkesi Pilot Garage Oto Ekspertiz İzmit Merkez’e davet etti.