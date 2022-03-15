15 Mar 2022 - 16:42- Spor G: 15 Mar 2022 - 16:44

Mesude Gebze’de
Mesude Gebze’de mask

Türkiye Kadınlar Futbol Süper Ligi’nde bugün Gebze Alaettin Kurt Stadı’ndaki mücadelede Kocaeli Kadın Futbol Kulübü’nden Mesude Alayont’u transfer ederek iyice güçlenen ve 13 maç sonunda topladığı 12 galibiyetle liderliği elinde bulunduran Beşiktaş, 12 maç sonunda topladığı 23 puanla altıncı sıradaki Antalya ile kapışacak. Bu Mesude için apayrı anlamda bir maç olacak.
# Kadın

15 Mar 2022 - 16:42 - Spor

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