15 Mar 2022 - 16:45- Gündem G: 15 Mar 2022 - 16:46

Uzm. Dr. Parman’dan Hürriyet’e Atatürk tablosu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Atatürk’ün doğumunun 100’üncü yılı dolayısıyla yapılan Atatürk tablosunu Atatürk Evi’nde sergilenmek üzere kendisine teslim eden duayen doktor Zeyyat Parman’a teşekkür etti
Uzm. Dr. Parman’dan Hürriyet’e Atatürk tablosu mask

İlimizde 60 yıl boyunca çocuk doktoru olarak hizmet veren Uzm. Dr. Zeyyat Perman, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğumunun 100’üncü yılı dolayısıyla 1981 yılında ressam İbrahim Küçükenez tarafından yapılan ve daha sonra kendisine hediye edilen Atatürk tablosunu, Atatürk Evi’nde sergilenmek üzere İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teslim etti. Başkan Hürriyet de bu ince davranışı nedeniyle 14 Mart Tıp Bayramı’nda duayen doktora teşekkürlerini iletti.

İZMİTLİLERLE BULUŞACAK

Başkan Hürriyet, “UNESCO tarafından Atatürk Yılı ilan edilen 1981 yılında Ressam İbrahim Küçükenez tarafından yapılan bu eşsiz Atatürk tablosu artık Atatürk Evimizde olacak. Tabloyu daha fazla kişi tarafından görülebilmesi için bize hediye eden, kentimize 60 yıl hizmet vermiş olan kıymetli Zeyyat Parman hocamıza teşekkür ediyorum. “Beni Türk hekimlerine emanet ediniz” diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tablosu Atatürk Evimizin en güzel yerinde sergilenecek. Bu kıymetli eseri “107 Yıllık Destan: Çanakkale Geçilmez” sergisi ile İzmitlilerle buluşturacağız” ifadelerini kullandı.

15 Mar 2022 - 16:45 - Gündem

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