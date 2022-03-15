Kocaeli Kent Konseyi ‘Kaçamak’ yemeğini tanıtıyor

Pomakların en meşhur yemeklerinden “KAÇAMAK’ın” unutulmaması ve tanıtılması için Kocaeli Balkan Türkleri ve Dayanışma Derneği, Kocaeli Istrancalılar Kültür ve Dayanışma Derneği, Pomak Dernekleri Federasyonu ve Kocaeli Pomak Kültür Derneği birlikteliğinde, 700 kişinin katılımıyla 3. Geleneksel Kaçamak Yemeği Etkinliği gerçekleştirilecek. Etkinliğe Kocaeli Kent Konseyi’nin öncülüğünde düzenlenecek olan etkinliğe Kocaeli Büyükşehir Belediyesi destek veriyor.

ŞEHİR DIŞINDAN DA KATILIM

19 Mart Cumartesi günü 13:00-16:00 saatleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi C Blok - Nikâh Salonu’nda gerçekleştirilecek olan ‘Kaçamak’ yemeği etkinliğine; kentteki STK’lardan ziyade, şehir dışındaki Pomak Federasyonlarına bağlı derneklerden; İstanbul Pomak Kültür Derneği, Biga Pomak Derneği, Gönen Pomak Derneği, Ege Pomak Derneği, Bursa Pomak Derneği, Soma Pomak Deneği, İnegöl Pomak Derneği, Eskişehir Pomak Derneği, Edirne Pomak Derneği ve Çatalca - Binkılıç (Istrancalar)’tan katılım sağlanacak.

KAÇAMAK NEDİR?

Rumeli ve Balkanlar mutfağının en kendine has uygulaması olan yemeklerindendir. Kırklareli mutfağının bu kendine has mutfak uygulaması, özellikle Pomak köylerinde sofraların başyemeğidir. Bazı Pomak köylerinde (Istranca, Vize, Gönen, Biga, Soma gibi…) bayram sabahlarında sofraya ilk gelen yemektir.