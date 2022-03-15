Mobilde en yüksek skor Türk Telekom’un

Türk Telekom, global şirketlerin ‘mobil ağ deneyimini ölçmek’ konusunda uzman, bağımsız mobil analiz şirketi Opensignal’ın yaptığı araştırmada, 4 kategoride başarılı oldu. Türk Telekom video, ses uygulaması ve oyun deneyimi alanında mobilde en yüksek skora sahip operatör olarak açıklanırken, upload hızında gösterdiği başarıyla da dikkat çekti.

YENİ YATIRIMLAR

Opensignal’in araştırma sonuçlarını değerlendiren Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç şunları söyledi: “Türkiye’nin iletişim altyapısının kurucusu ve geliştiricisi olarak, ülkemizi geleceğe taşıyacak yatırımlarımız ve çalışmalarımızla müşterilerimizin her an yanındayız” dedi.