Mobilde en yüksek skor Türk Telekom’un

Türk Telekom, global şirketlerin ‘mobil ağ deneyimini ölçmek’ konusunda uzman, bağımsız mobil analiz şirketi Opensignal’ın yaptığı araştırmada, 4 kategoride başarılı oldu. Türk Telekom video, ses uygulaması ve oyun deneyimi alanında mobilde en yüksek skora sahip operatör olarak açıklanırken, upload hızında gösterdiği başarıyla da dikkat çekti.
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Opensignal’in araştırma sonuçlarını değerlendiren Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç şunları söyledi: “Türkiye’nin iletişim altyapısının kurucusu ve geliştiricisi olarak, ülkemizi geleceğe taşıyacak yatırımlarımız ve çalışmalarımızla müşterilerimizin her an yanındayız” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.