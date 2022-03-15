“İlimizi geliştirecek her girişimde yanınızdayız”

Kocaeli Genç Girişimciler İcra Kurulu, il genelinde ekonomik ve sosyal iş ağı oluşturmak ve ticari iş birliklerini artırmak amacıyla Körfez Ticaret Odası ev sahipliğinde bir araya geldi. Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Tufan Şahinkesen’in ve KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk’ün de katıldığı toplantıya Körfez, Gebze, Kocaeli Ticaret Odaları ve Kocaeli Sanayi Odası Genç Girişimciler İcra Kurulu Üyeleri, KTO üyeleri de katıldı. KTO teras katında düzenlenen kahvaltı programında, katılımcılar kendilerini tanıttı ve yaptıkları işler hakkında bilgi verdi.

“GENÇ GİRİŞİMCİLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Açılış konuşması yapan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, “Türkiye genç nüfusuyla girişimcilik fırsatlarına sahip bir ülke. Fakat girişimciler şunu bilmeli: Girişimcilik piyasası kısa yoldan para kazandıran bir araç değildir. Uygulanabilir iş modeli olmayan, müşteri memnuniyetini sağlayamayan girişimlerin yatırım bulmaları çok zor. Biz Oda olarak gerek genç girişimcilerimize gerekse kadın girişimcilerimize her konuda destek olmaya hazırız. İlimizi, bölgemizi, ticaretimizi geliştirecek her girişimde yanınızda olmaya varız” dedi.

“TÜM GENÇ GİRİŞİMCİLERE AÇIĞIZ”

Kocaeli Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Tufan Şahinkesen, TOBB’un yurt genelinde yaptığı faaliyetler hakkında bilgi verdi. Başkan Şahinkesen; kurul tarafından verilmek üzere il genelinde eğitim dış ticaret, e-ticaret, beden dili ve diksiyon, ekonomi ve finans, kripto paraların geleceği konularında üyelerden eğitim talepler topladıklarını ifade ederken, mart ayı içerisinde yapı, inşaat fuarı ziyareti için hazırlık yaptıklarını söyledi ve tüm eğitim ve etkinliklerinde, ilde yer alan bütün genç girişimcilere açık olacaklarını ifade etti.