Erzurumlulardan 10 bin 415 hatim ile ‘1001 Hatim’ programı

KEDFE’nin bu yıl 7’ncisini düzenlediği 1001 Hatim programı, İzmit Yeni Cuma Camii’nde gerçekleşti. Erzurum’un 500 yıllık geleneği olan 1001 Hatim’i 7 yıldır aralıksız devam ettiren KEDFE, her geçen yıl hatimlerini arttırarak geleneği yaşatıyor. Bu yıl hatimlerin okunmasını her hafta derneklerde devam ettiren KEDFE yönetimi, hatimlerin gerçekleşmesinin Kocaeli’nin 12 ilçesine ulaşmasını sağladı. Kocaeli dışından da hatimlerin geldiği programın, finalinin gerçekleştirildiği dua programına yoğun katılım gerçekleşti.

PROTOKOLDEN YOĞUN İLGİ

Programa AKP Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker ve Cemil Yaman, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Darıca, Gebze, Kartepe Belediye Başkanları, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşe, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Sapanca İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İmdat Akbaba, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Cemil Uslu, İzmit Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı, Derince Müftüsü Mecit Amil, Körfez Müftüsü Muhammet Aydın, AKP, MHP, SP, DP ilçe başkanları, AKP İl Yöneticisi Köksal Akçay, KEDFE Kurucu Başkanı Gencay Yıldıztekin, KTO Başkanı Recep Öztürk, DTO Başkanı Vefat Doğusel, Darıca Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Sıddık Topal, Altay Spor Kulübü Başkanı Zeki Gündüz ve Milli Takım Antrenörü İsmail Altay, OLFED Başkanı Taner Sağlam, dernek başkanları, federasyon yöneticileri, STK temsilcileri ve Erzurumlu vatandaşlar katıldı.

“GELENEĞİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Programda konuşan KEDFE Başkanı Tekin Dursun, “Böylesine anlamlı bir programı Kocaeli’ye taşıyıp bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm yönetici arkadaşlarımıza dernek başkanlarımıza ve hemşerilerimize sonsuz teşekkür ederiz. Bundan sonra da ara vermeden Erzurum’umuzun düşman işgalinden kurtuluşunu yine 1001 hatimler ile kutlamaya devam edeceğiz ve tüm şehitlerimizi ahirete irtihal etmiş tüm gazilerimizi anmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Birol ARATEMUR