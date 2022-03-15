15 Mar 2022 - 16:49- Ekonomi G: 15 Mar 2022 - 16:50

SEDAŞ, görüntülü teyit teknolojisine başladı

Görüntülü teyit teknolojisini devreye alan SEDAŞ; video kayıt, fotoğraf ve bas konuş yöntemleriyle anlık olarak çalışmalarını raporlayacak. Uygulama, SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz’ın katıldığı canlı testin ardından kullanıma başladı
SEDAŞ, görüntülü teyit teknolojisine başladı mask
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20 bin kilometrekarelik alandaki 3,8 milyon nüfusa hizmet veren Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), elektrik dağıtım faaliyetlerindeki iş güvenliğini artırıyor. Arıza, bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra enerji kesme verme, aydınlatma, topraklama, manevra ve YG-AG tesisatta dokunmadan önce kontrol gibi iş türlerinde görüntülü teyit dönemi başladı. Kocaeli, Gebze, Sakarya, Bolu ve Düzce’nin tamamında devrede olacak uygulama ile sahadaki çalışmaların daha emniyetli gerçekleştirilmesi sağlanacak.

OLUMSUZLUĞUN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Görüntülü teyit teknolojisi kapsamında, sahada görev alan SEDAŞlılar çalışmalarını gerçek zamanlı olarak aktarabilecekler. Video kayıt, fotoğraf, mesajlaşma ve bas konuş uygulamaları sayesinde tüm faaliyetler sistem üzerinden veri merkezine aktarılacak. Böylelikle sahadaki çalışmalar esnasında anlık olarak denetleme ve raporlama yapılarak iş güvenliğinde olumsuz durumların önüne geçilecek. İlk olarak SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz’ın katılımıyla test edilen uygulama kullanıma başladı.

15 Mar 2022 - 16:49 - Ekonomi

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