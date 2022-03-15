SEDAŞ, görüntülü teyit teknolojisine başladı

20 bin kilometrekarelik alandaki 3,8 milyon nüfusa hizmet veren Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), elektrik dağıtım faaliyetlerindeki iş güvenliğini artırıyor. Arıza, bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra enerji kesme verme, aydınlatma, topraklama, manevra ve YG-AG tesisatta dokunmadan önce kontrol gibi iş türlerinde görüntülü teyit dönemi başladı. Kocaeli, Gebze, Sakarya, Bolu ve Düzce’nin tamamında devrede olacak uygulama ile sahadaki çalışmaların daha emniyetli gerçekleştirilmesi sağlanacak.
OLUMSUZLUĞUN ÖNÜNE GEÇİLECEK
Görüntülü teyit teknolojisi kapsamında, sahada görev alan SEDAŞlılar çalışmalarını gerçek zamanlı olarak aktarabilecekler. Video kayıt, fotoğraf, mesajlaşma ve bas konuş uygulamaları sayesinde tüm faaliyetler sistem üzerinden veri merkezine aktarılacak. Böylelikle sahadaki çalışmalar esnasında anlık olarak denetleme ve raporlama yapılarak iş güvenliğinde olumsuz durumların önüne geçilecek. İlk olarak SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz’ın katılımıyla test edilen uygulama kullanıma başladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.