Karamürsel 100. Yıl’da Erasmus toplantısı

Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2019 yılında kabul edilen, Galler'in Koordinatörlüğünü yaptığı 'Reach for the’ isimli "2019-1-UK01-KA229-062078_3'' numaralı ERASMUS+ K229 okullar arası değişim ortaklığı kapsamında ikinci proje toplantısını Google Meet programı üzerinden 30 öğrenci ve 10 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirdi. Projenin ev sahipliğini Târgoviște -Romanya’da bulunan Lıceul Voıevodul Mırcea Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencileri üstlendi. Sanal ortamdaki toplantıya projenin İtalya’nın Palermo kentindeki İstituto d’ Istruzione Secondaria Superiore U Mursia okulundan 3 öğretmen ve 10 öğrenci, projenin Koordinatörü olan Blackwood-Cardiff-Galler-İngiltere’de bulunan Ysgol Gyfun Cwm Rhymni Okulu’ndan 10 öğrenci ve 2 öğretmen katıldı.
“3’ÜNCÜ TOPLANTI NİSANDA
Karamürsel 100. Yıl MTAL Müdürü Serpil Acar Yılmaz, “Okulumuzun ulusal ajans tarafından desteklenen Erasmus projelerinin çalışmalarını sanal olarak gerçekleştiriyoruz. Bu projemizin ilk toplantısını Blackwood-Cardiff-Galler-İngiltere’de bulunan Ysgol Gyfun Cwm Rhymni Okulu’nda 14-18 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirdik. O zaman tüm dünyayı olumsuz etkileyen Covid salgını yoktu. Bu proje kapsamında okulumuzu temsilen 3 öğretmen ve 5 öğrenci nisanda İtalya’da yapılacak projenin 3. toplantısına katılacak. Haziranda da proje ortaklarımızın öğrenci ve öğretmenlerini Türkiye’de misafir etme şansını elde edeceğimizi umuyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.