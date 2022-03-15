Karamürsel 100. Yıl’da Erasmus toplantısı

Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2019 yılında kabul edilen, Galler'in Koordinatörlüğünü yaptığı 'Reach for the’ isimli "2019-1-UK01-KA229-062078_3'' numaralı ERASMUS+ K229 okullar arası değişim ortaklığı kapsamında ikinci proje toplantısını Google Meet programı üzerinden 30 öğrenci ve 10 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirdi. Projenin ev sahipliğini Târgoviște -Romanya’da bulunan Lıceul Voıevodul Mırcea Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencileri üstlendi. Sanal ortamdaki toplantıya projenin İtalya’nın Palermo kentindeki İstituto d’ Istruzione Secondaria Superiore U Mursia okulundan 3 öğretmen ve 10 öğrenci, projenin Koordinatörü olan Blackwood-Cardiff-Galler-İngiltere’de bulunan Ysgol Gyfun Cwm Rhymni Okulu’ndan 10 öğrenci ve 2 öğretmen katıldı.

“3’ÜNCÜ TOPLANTI NİSANDA

Karamürsel 100. Yıl MTAL Müdürü Serpil Acar Yılmaz, “Okulumuzun ulusal ajans tarafından desteklenen Erasmus projelerinin çalışmalarını sanal olarak gerçekleştiriyoruz. Bu projemizin ilk toplantısını Blackwood-Cardiff-Galler-İngiltere’de bulunan Ysgol Gyfun Cwm Rhymni Okulu’nda 14-18 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirdik. O zaman tüm dünyayı olumsuz etkileyen Covid salgını yoktu. Bu proje kapsamında okulumuzu temsilen 3 öğretmen ve 5 öğrenci nisanda İtalya’da yapılacak projenin 3. toplantısına katılacak. Haziranda da proje ortaklarımızın öğrenci ve öğretmenlerini Türkiye’de misafir etme şansını elde edeceğimizi umuyorum” dedi.