Başkan Zeytinoğlu, Antalya Diplomasi Forumu’na katıldı

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı olarak, T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve T.C. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen 2. Antalya Diplomasi Forumu (ADF)’na katıldı. Zeytinoğlu, bölgesel ve küresel diplomasi için önemli bir buluşma platformu olan ADF’de yabancı ülke temsilcileriyle çeşitli temaslarda bulundu. ‘Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak’ temasıyla gerçekleşen 2. Antalya Diplomasi Forumu’nda 17 devlet ve hükümet başkanı, 80 bakan, 39 uluslararası örgüt temsilcisi olmak üzere 75 ülkeden katılımcı yer aldı.

YEŞİL BİR EKONOMİ

Zeytinoğlu, TOBB’un daveti üzerine ülkemize gelen Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) Başkanı Luc Frieden’a da TOBB Başkan Yardımcısı olarak Antalya Diplomasi Forumu’nda ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başlayan ADF’de Zeytinoğlu, D8 Genel Sekreteri Büyükelçi Isiaka A. Imam ile bir araya geldi. Konuklarla istişarelerde bulunan Zeytinoğlu, TOBB tarafından düzenlenen ‘Kapsayıcılık ve Sürdürülebilir Büyüme için Yeşil Bir Ekonomi’ konulu panele de konuşmacı olarak katıldı. TRT World’den Maria Ramos yönettiği panelde BAE Ekonomi Bakanı Abdulla bin Touq al Marri, Asya İşbirliği Diyaloğu Genel Sekreteri Pornchai Danvivathana, EUROCHAMBRES Başkanı Luc Freiden ve TOGG CEO’su Gürcan Karakaş da yerini aldı.

ÖNEMLİ BİR PLATFORM

Verimli temaslarda bulunan KSO Başkanı Zeytinoğlu, Antalya Diplomasi Forumu’nun ülkemizin jeopolitik konumu açısından değerli bir buluşma platformu olduğunu söyleyerek, “Uluslararası ilişkileri düzenlemek için diplomasinin ne kadar elzem olduğunu yaşayarak görüyoruz. Bu anlamda diplomasiye daha fazla ihtiyaç duyduğumuz şu dönemde gerçekleşen organizasyon, ülkemiz ve elbette ki dünya için çok değerli. Dış politikada sorunların barışçıl yöntemlerle çözülmesi için Antalya Diplomasi Forumu bir fırsat diye düşünüyorum. İnanıyorum ki burada gerçekleştirdiğimiz temaslar, düzenlediğimiz toplantılar dünyanın daha barışçıl bir yer olması adına büyük katkı sunacak ve bunun meyvelerini ilerleyen dönemlerde toplayacağız. Forumun düzenlenmesine katkı sunan, öncülük eden ve katılan yerli/yabancı tüm konuklara teşekkür ediyorum” dedi.